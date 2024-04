Małgorzata Rozenek nie ubolewała zbyt długo nad utratą stanowiska w "Dzień dobry TVN", bo szybko okazało się, że zostanie gwiazdą kolejnego programu. Przygotowania prezenterki trwały miesiącami i wiązały się z wieloma wyrzeczeniami, ale ten dzień właśnie nadszedł. W środę odbyła się premiera jej nowego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Znamy datę emisji w telewizji.

Małgorzata Rozenek na premierze swojego nowego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

Ostatnim czasem Małgorzata Rozenek coraz częściej publikowała posty związane ze sportem i treningami. Prezenterka wyciskała siódme poty na siłowni, a przy treningach pomagał jej sam Robert Karaś. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" już jakiś czas temu ogłosiła, że przygotowuje się do swojego nowego programu, który będzie nosił nazwę "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Celebrytka podejmie się wyzwań rzucanych jej przez sześciu mężczyzn ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Czy uda się jej udowodnić, że kobiety w pełni dorównują mężczyznom w trudnych dyscyplinach sportowych? To się okaże już we wtorek 16 kwietnia o 21.45.

