Nadchodząca wiosna będzie dla Małgorzaty Rozenek nieco mniej pracowita niż dotychczas. Gwiazda w nowej ramówce TVN figuruje tylko raz - przy okazji programu "Bitwa o Dom". Taki obrót spraw niespecjalnie ją martwi, bowiem wolny czas zamierza przeznaczyć na przemeblowanie swojego życia prywatnego - dosłownie i w przenośni. Przypomnijmy: Rozenek poświęca się dla Majdana. Razem z dziećmi zmieni swoje życie

Rozenek od prawie już 2 lat jest też najgorętszą bohaterką kolorowej prasy i magazynów, które chętnie umieszczają ją na swoich okładkach. Zainteresowanie wokół jej osoby nie słabnie, a jej wartość rynkowa regularnie rośnie. Co ciekawe, do tej pory Małgorzata nie wzięła udziału w żadnej komercyjnej reklamie, w przeciwieństwie do np. Magdy Gessler.

To jednak niebawem się zmieni. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Małgorzata Rozenek podpisała lukratywny kontrakt z dużą polską marką produkującą środki czystości. Oznacza to, że jednak zobaczymy Perfekcyjną Panią Domu na ekranach telewizorów, ale tym razem w nieco innej roli.



Rozenek to idealna ambasadorka dla tej marki. Jest na topie, wzbudza ogromne zaufanie, a programy z jej udziałem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jako "Perfekcyjna Pani Domu" jest najbardziej odpowiednią osobą do firmowania środków czystości, bo czysty i zadbany dom to już niemal synonim jej nazwiska. Gessler ma poważną konkurencję na rynku reklamowym, szczególnie, że obie walczyły o kontrakt płynu Ludwik. W kwietniu Gosia będzie kręcić reklamę promującą produkt, który wszyscy bardzo dobrze znają od lat - zdradza w rozmowie z nami źródło z otoczenia gwiazdy.

Małgorzacie Rozenek gratulujemy kontraktu i czekamy z niecierpliwością na pierwsze efekty kampanii reklamowej. Ten rok znów będzie należał do niej?

