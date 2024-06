W poniedziałek, 10 czerwca tłum gwiazd postanowił celebrować uruchomienie nowej platformy streamingowej. Event przyciągnął między innymi Agatę Kuleszę, Agnieszkę Woźniak-Starak, Ewę Gawryluk czy Małgorzatę Rozenek. Ostatnia z gwiazd zachwyciła na błękitnym dywanie swoją elegancką kreacją. Sami spójrzcie, jak tego wieczora wyglądała Małgorzata Rozenek!

Małgorzata Rozenek na evencie platformy streamingowej w błękitnej sukni

Dziś jest szczególny dla Małgorzaty Rozenek dzień, bowiem jej synek Henio właśnie skończył cztery latka. Oczywiście gwiazda zadbała o to, aby jej pociecha miała wspaniałe urodziny, ale znalazła również czas, by wybrać się na wielki event z okazji uruchomienia nowej platformy streamingowej. Gdy tylko prezenterka pojawiła się na błękitnym dywanie, flesze rozbłysły, a my dzięki temu już możemy podziwiać jej stylizację.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Małgorzata Rozenek zdecydowała się na błękitną suknię z odkrytymi ramionami i efektownym dołem. Gwiazda postawiła też na rozpuszczone, lekko pofalowane włosy i naturalny makijaż. Trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę zjawiskowo!

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

A Wam jak się podoba stylizacja Małgorzaty Rozenek, którą wybrała na wielki event?

