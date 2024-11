W półfinale "Tańca z Gwiazdami" emocje zdecydowanie sięgały zenitu: widzowie do końca trzymali kciuki za swoich faworytów, jednak ostatecznie z show pożegnali się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Niespodzianką był też fakt, że Małgorzata Socha zastąpiła w jury Ewę Kasprzyk, o czym poinformowano zaledwie kilka dni wcześniej. Jak aktorka sprawdziła się w nowej roli? Powiedziała nam wprost, że nie wiedziała o jednym!

Z odcinka na odcinek emocje w "Tańcu z Gwiazdami" stają się coraz większe, a im bliżej finału, tym w studio Polsatu robi się jeszcze goręcej! W minionym odcinku nie brakowało zaskoczeń - również tych dotyczących jurorskiego składu, który decydował o tym, która z par opuści program. Za jurorskim stołem zasiadła ... Małgorzata Socha, która jednorazowo zastąpiła Ewę Kasprzyk.

Aktorka w rozmowie z nami nie ukrywała, że stresowała się swoim występem, a o tym, że to właśnie jurorzy "TzG" będą decydowali o dalszych losach par, nie wiedziała decydując się na angaż w show!

Byłam zestresowana, bo jak się zdecydowałam na to, że zostanę jurorką, kompletnie nie miałam świadomości, że to będzie akurat ten odcinek, kiedy jurorzy decydują, która z par przechodzi do wielkiego finału ''Tańca z Gwiazdami'' i ... co ja najlepszego narobiłam?

- przyznała Małgorzata Socha.