Małgorzata Rozenek jako prowadząca "Dzień dobry TVN" od początku wywoływała negatywne komentarze widzów. Krytykę wywoływały zarówno jej wygląd, styl prowadzenia, ubiór, a nawet ton głosu. Fani śniadaniówki wręcz domagali się usunięcia "Perfekcyjnej" z programu, deklarując, że przestaną oglądać "Dzień dobry TVN".

Dotąd ze stacji napływały komentarze, że pozycja Małgorzaty Rozenek nie jest zagrożona, jednak kiedy przed kilkoma dniami u boku Krzysztofa Skórzyńskiego pojawiła się lubiana przez wszystkich widzów Małgorzata Ohme, w sieci zawrzało. Pytania o odejście Małgorzaty powróciły. Czy rzeczywiście gwiazda pożegna się z porannym wydaniem TVN? Sama Rozenek zabrała w tej sprawie głos.

Małgorzata Rozenek odejdzie z "Dzień dobry TVN"? Jest komentarz gwiazdy

Małgorzata Rozenek od zawsze marzyła o tym, by zostać jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN". Kiedy się to jej udało, widzowie śniadaniówki podeszli do tego z dużym sceptycyzmem. Szybko pojawiły się pierwsze negatywne komentarze, które dotyczyły stylu wypowiedzi nowej prezenterki, jej prezencji oraz rzekomo "skrzeczącego" głosu. Widzowie zwracali także uwagę na to, że Małgorzata Rozenek za bardzo koncentruje się na swoim wyglądzie i co chwila dotyka włosów - co było odbierane za nerwowy gest.

W odpowiedzi na krytykę "Perfekcyjna" przekonywała, że wszystkie komentarze bierze pod uwagę i zamierza szkolić się pod okiem specjalistów, by nie popełniać błędów, które tak bardzo nie podobają się widzom. Mimo to, krytycznym komentarzom nie było końca. Czy stacja spełni żądania fanów i usunie ukochaną Radosława Majdana z "Dzień Dobry TVN"?

Jak podał serwis Pomponik, że posada Rozenek ma wisieć na włosku.

- Małgosia cieszy się ogromną sympatią kierownictwa i nie można jej odmówić profesjonalizmu, ale ignorowanie miażdżących opinii widzów i internautów nie jest możliwe na dłuższą metę. Hejt, który się na nią wylewa, to sytuacja bezprecedensowa w historii tego programu, a przecież podstawą dobrej śniadaniówki jest sympatia widzów do prowadzących. Bez tego ciężko mówić o choćby nadziejach na sukces - przekazało źródło Pomponik.pl.

Jak zdradził informator portalu, decyzje w sprawie prowadzenia "Dzień dobry TVN" przez "Perfekcyjną" już miały zapaść.

- Niczego nie wykluczają, ale skłaniają się do najgorszego, czyli podziękowania Rozenek za współpracę. To byłby dla niej ogromny cios, ale zaakceptuje każdą decyzję - dodał informator Pomponika.

Co ciekawe, jeszcze zanim Małgorzata Rozenek została prowadzącą "Dzień dobry TVN", w mediach krążyły doniesienia o jej możliwym przejściu do Polsatu, gdzie miał czekać na nią lukratywny kontrakt w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz, gdyby pogłoski o jej odejściu ze śniadaniówki TVN okazały się prawdą, gwiazda musiałaby obejść się smakiem, tracąc zarówno wymarzoną posadę w "Dzień Dobry TVN", jak i szansę pojawienia się w niedawno zakończonym tanecznym show konkurencyjnej stacji. Jak do doniesień podchodzi główna zainteresowana?

Małgorzata Rozenek w wymownych słowach zaprzeczyła pogłoskom, jakoby niebawem miała rozstać się z rolą prowadzącej "Dzień Dobry TVN".

- Pomponik po raz kolejny wprowadza swoich czytelników w błąd. Co więcej, zupełnie świadomie. My dalej pracujemy spokojnie, przygotowując dla naszych widzów kolejne ciekawe wydania. Do zobaczenia już za tydzień we wtorek - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

A jak wy oceniacie występy Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN"? Sądzicie, że żądania widzów dotyczące usunięcia jej z programu są podstawne?

