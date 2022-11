Małgorzata Rozenek pokazała nowe nagranie. Fani wytknęli jej wpadkę! "Perfekcyjna Pani domu, a..."

Małgorzata Rozenek nie zauważyła, co instagramowy filtr zrobił z twarzą jej syna. Staś będzie miał jej to za złe?

Małgorzata Rozenek relacjonowała dziś w sieci swój dzień. Publikując nagranie na Instagamie zaliczyła niemałą wpadkę. Nie było by w tym nic podejrzliwego, gdybyście nie zwrócili uwagi na... drugi plan. Gwiazda TVN przedobrzyła z filtrami, a ich efekty skupiły się na jej najstarszym synu, który siedział tuż za nią! Koniecznie musicie to zobaczyć! Zobacz także: Małgorzata Rozenek z synami szykuje się do Wszystkich Świętych. Nowe zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek przesadziła z filtrami na Instagramie? Małgorzata Rozenek uwielbia dzielić się swoją codziennością na Instagramie, a internauci uwielbiają to oglądać. Nie bez powodu w sieci śledzi ją prawie 1,5 miliona osób! Gwiazda TVN nie pokazuje tylko idealnych chwil i może właśnie za tę szczerość i naturalność pokochali ją widzowie. Jednak podobnie jak wszystkim, zdarza jej się używać instagramowych filtrów , aby nieco "zakrzywić" rzeczywistość. Rodzina Majdanów dzisiejszy dzień spędziła aktywnie. Całą rodziną przygotowywali się do Wszystkich Świętych , a w sieci pojawiły się nowe zdjęcia paparazzi, których największą gwiazdą niewątpliwie okazał się mały Henio. Po dość intensywnym dniu, Małgorzata Rozenek zdecydowała się nagrać wideo z auta: Jak Wam mija dzień, u nas jak widać głośno. Korki straszne, jest dopiero 16:00 a już są takie korki, że masakra - mówiła, przekrzykując płaczącego Henia. Na nagraniu Małgorzaty Rozenek bardzo łatwo jednak dopatrzyć się wpadki. Filtr jakiego użyła na nagraniu nałożył się na siedzącego z tyłu Stasia, dodając mu makijaż i uwydatniając brwi oraz rzęsy. Myślicie, że gwiazda TVN tego nie zauważyła? Zobacz także: Ślub Królikowskiego i Opozdy. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pomylili godziny!...