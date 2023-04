Radosna Małgorzata Rozenek opuszcza studio "Dzień Dobry TVN". Gwiazda zaskoczyła stylizacją. ZDJĘCIA

Małgorzata Rozenek należy do polskich gwiazd, które zawsze prezentują się świetnie - niezależnie od okazji czy pogody. Nic dziwnego, że prezenterka jest również właścicielką marki odzieżowej Mrs.Drama. Gwiazda śledzi więc na bieżąco trendy i wprowadza je też do swojej garderoby. Tym razem Małgorzata Rozenek dała się przyłapać fotoreporterom w śniegowcach za 1500 złotych i z torbą w podobnej cenie. Udana stylizacja? Małgorzata Rozenek wsiada do taksówki w butach za półtora tysiąca Małgorzata Rozenek jest znana ze swojego zamiłowania do mody i śledzenia najnowszych trendów. Ostatnio Małgorzata Rozenek pozowała do zdjęć w najmodniejszych spodniach nadchodzącej wiosny . Niestety, marcowa pogoda nie rozpieszcza - wie o tym dobrze Małgorzata Rozenek, która po skończonej emisji "Dzień Dobry TVN" postawiła na prostą, casualową stylizację, zapewniającą ciepło i wygodę w chłodny dzień. Do czarnej puchowej kurtki z czerwonymi akcentami gwiazda dobrała ciemne, proste spodnie. Uwagę zwracają niebanalne dodatki prezenterki. Zobacz także: Małgorzata Rozenek w poruszającym wyznaniu. "Dotarło do mnie, że doszliśmy do granicy...". Co się stało? Małgorzata Rozenek postawiła na modne śniegowce marki Innuiki, za które w sklepie internetowym trzeba zapłacić ponad 1500 złotych. Ten model, zdecydowanie cieszący się popularnością w minionym sezonie zimowym, jest zarówno wygodny, jak i elegancki. Oprócz modnych butów, Małgorzata Rozenek do swojej stylizacji dobrała też pojemną, wygodną torbę. To model marki Elisabetta Franchi, który w butiku internetowym kosztuje niemal 1700 złotych. Torba z pewnością dodała całej stylizacji szyku. Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w deszczowy dzień spacerują z Heniem. Nowe zdjęcia paparazzi Prowadząca "Dzień Dobry...