Małgorzata Rozenek-Majdan przyzwyczaiła już fanów do tego, że bardzo wcześnie wprowadza klimat świąt. Przywiązuje dużą wagę do atmosfery Bożego Narodzenia, co widać po tym, jak w grudniu prezentuje się jej dom. W tym roku gwiazda będzie przystrajała swoją nową willę. Internautów czeka jeszcze jedno zaskoczenie. Wraz ze swoim kolegą z "Dzień dobry TVN", Krzysztofem Skórzyńskim postanowiła nagrać kolędy! Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński śpiewają kolędy: "Odnajduję tak dużą radość" W czwartek, 10 listopada Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na swoim Instagramie nagranie ze studia nagrań. Obok niej w świątecznym swetrze siedział drugi prowadzący "Dzień dobry TVN", Krzysztof Skórzyński. Prezenterzy spotkali się, by nagrać kolędy! Perfekcyjna pani domu nie kryła podekscytowania. Zobacz także: Filip Chajzer żartuje z Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN". Nawiązał do jej przeszłości Z Krzysztofem już jesteśmy gotowi do tego, żeby świątecznie kolędować. Jak widzicie, Krzysztof wcale nie wszedł w christmasowe klimaty. Ale znowu jesteśmy w niesprawiedliwej sytuacji, bo Krzysztof, który naprawdę pięknie śpiewa, jest sparowany ze mną — zaczęła skromnie Małgorzata Rozenek-Majdan. Która [przyp. red. - Małgorzata Rozenek-Majdan] śpiewa ze mną, państwo się przekonają — wtrącił się jej kolega ze stacji. Perfekcyjna pani domu jednak cały czas utrzymywała, że nie urodziła się z talentem do śpiewania. Boże, Krzysztof, właśnie tak dewaluujesz swoje komplementy, bo po prostu ludzie wiedzą, że nie śpiewam pięknie. Jak będziesz mnie naprawdę za coś komplementował, to nikt nie uwierzy — stwierdziła gwiazda. Trzeba przyznać, że para prezenterów wyglądała bardzo świątecznie. Aż trudno uwierzyć, że mamy dopiero...