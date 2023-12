Choć Małgorzata Rozenek nie prowadzi już "Dzień dobry TVN", gwiazda zasiadła na kanapie w studiu programu w sobotę, 2 grudnia. Prezenterka telewizyjna została zaproszona do jednego z najpopularniejszych magazynów porannych w Polsce, by opowiedzieć o swoim projekcie obywatelskim, dotyczącym refundacji in vitro. Przy okazji celebrytka poruszyła też temat samej procedury.

Reklama

Małgorzata Rozenek w świątecznej kreacji w "Dzień dobry TVN"

Niedawno Małgorzata Rozenek podzieliła się radosnymi wieściami prosto z Sejmu. W listopadzie fani mieli okazję zobaczyć dawną prowadzącą "Dzień dobry TVN" na mównicy sejmowej. Tym razem o terapii in vitro opowiedziała w znanej śniadaniówce.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę w Sejmie. To nie mogło umknąć!

Małgorzata Rozenek

Pod studiem na rogu Hożej i Marszałkowskiej na Małgorzatę Rozenek oczywiście czekali paparazzi. Tego dnia Perfekcyjna pani domu postawiła na ogromny świąteczny akcent. Celebrytka przyszła do "Dzień dobry TVN" cała na czerwono. Do budynku weszła w garniturze oraz płaszczu.

Małgorzata Rozenek

Stylizację dopełniła szpilkami oraz torebką od Diora za prawie 8,6 tys. złotych — także w kolorze czerwieni. Widać, że Małgorzata Rozenek już czuje atmosferę zbliżającego się Bożego Narodzenia. Wyszło nie tylko świątecznie, ale również elegancko.

Małgorzata Rozenek

Zobacz także: Zapytali Radosława Majdana, czy wierzy w reinkarnację. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Reklama

Jak się wam podoba sobotni look Małgorzaty Rozenek? Przypominamy, że nie tylko była prowadząca "Dzień dobry TVN" już czuje święta. Na początku grudnia Anna Lewandowska rozpoczęła świętowanie i pokazała, co pojawiło się w jej salonie.

Małgorzata Rozenek