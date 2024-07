1 z 11

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali przyłapani na lotnisku w Warszawie tuż przed wylotem do Tajlandii! Para postanowiła odpocząć i wyjechać na drugi koniec świata wraz z synami. Gwiazda wielokrotnie powtarzała po zakończeniu programu "Azja Express", że bardzo chciałaby pokazać synom to, co ona miała okazję zobaczyć z Radosławem Majdanem w czasie trwania show. Teraz to marzenie się spełnia.

Małgorzata Rozenek niedawno zakończyła zdjęcia do drugiej edycji programu "Projekt Lady", więc teraz ma chwilę wytchnienia. Przed nią i Radosławem Majdanem kolejne zobowiązania, które będą realizować po powrocie z Tajlandii.

