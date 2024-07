1 z 14

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na zakupach

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan przyłapani na zakupach. Małżonkowie wpadli w sidła paparazzi, kiedy wybrali się do sklepu z akcesoriami do wystroju wnętrz. Niedawno pojawił się plotki, że państwo Majdanowie planują zakup nowego domu pod Warszawą - w Ożarowie Mazowieckim. Jak jednak ustaliliśmy, nie są one prawdziwe.

To bzdura. Na razie Małgosia i Radek nie mogą sobie pozwolić na przeprowadzkę poza Warszawę, bo mają w stolicy za dużo zobowiązań zawodowych, a dzieci chodzą tu do szkoły. Jednak być może w przyszłości zdecydują się na taki krok - powiedziała Party.pl osoba z otoczenia pary.

Zatem wszystko wskazuje na to, że para postanowiła nieco odświeżyć wnętrze swojego obecnego lokum na warszawskim Ursynowie.

Jednak nie był to jedyny sklep, który odwiedzili Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Zajrzeli również do sklepu z... akcesoriami dla dzieci! A nawet zrobili w nim zakupy. Kupili m.in. pluszowe misie. Czy to coś oznacza? ;) Para pobrała się 10 września 2016 roku. Po ślubie wyznali, że marzą o wspólnym dziecku. Czyżby pierwsze przygotowania? A może po prostu kupili prezenty dla synów Małgosi Rozenek 7-letniego Tadeusza i 11-letniego Stanisława? Jak myślicie?

