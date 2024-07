Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dostaną nowy program w TVN? Były piłkarz i gwiazda TVN zdobyli wielką sympatię widzów w show "Azja Express", ale odpali dosyć szybko z programu, dlatego wszyscy ich fani liczyli na to, że pojawi się nowa produkcja z ich udziałem. Początkowo mówiło się o własnym reality-show, ale para ostatecznie nie zdecydowała się wpuścić kamer do swojego domu. Ostatecznie oboje dostali propozycję udziału w show, które będzie realizowane na całym świecie. Co będą robić w show? Wykonywać różne zadania związane z miejscem, do którego wyśle ich produkcja. Czy zatem Małgosia Rozenek i Radek Majdan znajdą czas na trochę odpoczynku jeszcze przed startem zdjęć? Posłuchajcie co powiedzieli nam na temat show oraz swoich wakacyjnych planów!

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na pokazie Macieja Zienia

