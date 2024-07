Małgorzata Rozenek pochwaliła się nagraniem z sesji, w której wystąpiła razem ze swoimi synami i Radosławem Majdanem. Cała rodzina wystąpiła w kampanii reklamowej, która nawiązuje już do klimatu świąt Bożego Narodzenia. Gwiazda TVN i jej najbliżsi wyglądali wspaniale, a wideo zebrało mnóstwo pozytywnych słów od fanów. Nie zabrakło jednak też uszczypliwości, na które Małgorzata Rozenek zareagowała!

Rodzinna sesja Małgorzaty Rozenek w zimowej scenerii

Małgorzata Rozenek zdecydowanie nie narzeka na nudę i co chwila zaskakuje nas swoimi nowymi osiągnięciami i zrealizowanymi projektami. Gwiazda jest naprawdę zapracowana, ale przy tym również doskonale zorganizowana, dzięki czemu potrafi utrzymać balans pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem rodzinnym. Tym razem jednak prowadząca "Dzień Dobry TVN" połączyła sprawy zawodowe i rodzinne, bo wystąpiła w kampanii reklamowej razem z Radosławem Majdanem i synami! Zobaczcie sami.

Można powiedzieć, że Małgorzata Rozenek i jej najbliżsi już poczuli klimat świąt Bożego Narodzenia, bo ich sesja odbyła się w zimowej scenerii. Jak bowiem wiadomo, kampanie reklamowe przygotowuje się z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak mimo to niektórym fanom nie spodobało się to, że gwiazda już pochwaliła się nagraniem z sesji nawiązującej do klimatu świąt Bożego Narodzenia.

- Jeszcze nawet Święta Zmarłych nie było ???? - Jak zwykle. Święta macie pierwsi ???? - ☃️ Rozenek znów pierwsza ????????️???????????????? - Szkoda, że takich kampanii nie robicie już w lipcu tylko dopiero w październiku ????

Na ostatni z tych komentarzy gwiazda odpowiedziała!

- Kiedyś robiłam w sierpniu ???? - skwitowała Małgorzata Rozenek.

Pozostali fani wyrazili zdecydowanie więcej entuzjazmu i skomplementowali rodzinną sesję Małgorzaty Rozenek.

- Świetna sesja ???????? - ❤️❤️???? super Rodzinka????❤️❤️ - Ale pięknie wyglądacie ❤️ - Jak zwykle pięknie❤️ - Piękna Rodzinka❤️ - piszą pozostali.

A Wam, jak się podoba rodzinna, zimowa sesja Małgorzaty Rozenek i jej najbliższych?