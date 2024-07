Doczekaliśmy czasów, kiedy ekipa "Pytania na śniadanie" dziękuje Małgorzacie Rozenek z "Dzień Dobry TVN" za jej ostatnią wypowiedź o... Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Brzmi abstrakcyjnie? Dla nas również, dlatego po kolei. W rozmowie z Pudelek.pl Małgorzata Rozenek-Majdan została zapytana o konkurencyjną śniadaniówkę oraz zamieszanie wokół jednej z par prowadzących. Gwiazda TVN nie szczędziła komplementów, więc... Szczegóły poniżej!

Małgorzata Rozenek-Majdan, jako nowa prowadząca "Dzień Dobry TVN", musi być na bieżąco z biężącymi wydarzeniami, także w polskim show-biznesie. A nie da się ukryć, że od kilkunastu dni tematem wiodącym jest związek Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego, którzy pracują w konkurencyjnym "Pytaniu na śniadanie". Reporter serwisu Pudelek.pl postanowił więc zapytać Rozenek o tym, co sądzi na temat tej pary i podejścia stacji TVP (przypomnijmy - Kasia Cichopek po "ujawnieniu" swojego nowego związku dziękowała za wsparcie Joannie Kurskiej, nowej szefowej "Pytania na śniadanie"):

Szczerze? PR-owo świetnie to rozegrali. Ja myślę, że relacja między Kasią a jej partnerem jest absolutnie prawdziwa i co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast stacja mogła obrazić się na to, co mieli, w sensie na ten emocjonalny gejzer. A mogli to wykorzystać dla siebie i wykorzystali to świetnie. Możemy się obrażać na rzeczywistość, że Kasia jest z Maćkiem, albo możemy przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza i grać tym - mówi Małgorzata w wywiadzie dla Pudelek.pl.