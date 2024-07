Myślicie, że Małgorzata Kożuchowska na co dzień jest poważna i dystyngowana? Nic bardziej mylnego - wystarczy zobaczyć tylko jej najnowsze wideo na Instagramie, na którym aktorka rozmawia ze swoim psem, suczką Milą. Urocze!

Małgorzata Kożuchowska rozmawia z psem

Zdarza Wam się rozmawiać ze swoim ukochanym zwierzątkiem? Na pewno :) W wolnym czasie Małgorzata Kożuchowska również to robi. Na jej Instagram trafiło urocze wideo, na którym widać jak gwiazda pyta się suczki, na co miałaby ochotę do jedzenia. Fani są zachwyceni czworonożnym pupilem aktorki. Suczka Mila rzeczywiście jest przeurocza ;)

Zobaczcie sami!

Małgorzata Kożuchowska ma duże poczucie humoru!