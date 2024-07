Małgorzata Kożuchowska jest osobą niezwykle wierzącą. Dlatego wydawało się prawie pewne, że pojawi się w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży. Ale niestety... Tym razem nie mogła przyjechać. Powód? Opowiedziała o tym w rozmowie z Party.pl:

Śledziłam ŚDM za pomocą Internetu, ponieważ pracowałam. I przyznaję, że byłam pod wielkim wrażeniem Ojca Świętego Franciszka, to wiadomo, ale i tego jakiego języka używał do rozmowy z młodzieżą, żeby przekazywać naprawdę treści, które myślę, że są ważne nie tylko dla młodych ludzi - choć pewnie dla nich w szczególności, bo dopiero wchodzą w życie - ale i dla takich osób jak ja, które już do młodzieży się raczej nie zaliczają.

Gwiazda zdradziła nam również, że za trzy lata planuje podróż do Panamy.

Panama czeka. Co prawda, trudno jest mi sobie teraz wyobrazić inwazję dwóch milionów młodzieży, czy nawet przeszło dwóch milionów, jak to było w przypadku Krakowa, w państwie, które ma niespełna trzy miliony mieszkańców. Ale… Chętnie pojechałabym i zobaczyła, jak to będzie wyglądało. Naprawdę ! Ale to dopiero za trzy lata – powiedziała nam gwiazda.