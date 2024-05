Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z "Pytania na śniadanie", ale nie próżnuje: w domu ma przecież dwójkę pociech - Enzo i Laurę. Teraz podzieliła się pewnym wyznaniem ws. macierzyństwa! Zaskoczenie?

Małgorzata Tomaszewska kilka miesięcy temu podzieliła się radosnymi wieściami o tym, że jej rodzina się powiększy, a odkąd jej córeczka, Laura, przyszła na świat, prezenterka w pełni skupia się na wychowaniu swoich pociech. Prezenterka jest z wykształcenia psychologiem - nie ma nic dziwnego w tym, że poświęca wiele uwagi Enzo i Laurze.

W ostatnim wywiadzie Małgorzata Tomaszewska przyznała, że rodzicielstwo jest dla niej sporym wyzwaniem, a im starsza będzie jej córeczka, tym więcej trudności (ale i radości) ją czeka:

Czeka nas teraz sporo wyzwań. Laurka jest jeszcze maleńka, ale ja od dawna uczę synka samodzielności i pozwalam mu wiele rzeczy robić samemu. Wynika to z tego, że bardzo go kocham, a że przez pewien czas wychowywałam go właściwie sama, bałam się efektu maminsynka. Nie chciałam, by zbyt kurczowo trzymał się mojej spódnicy. Z jednej strony dla nas mam to piękne i kuszące, bo czujemy się niezastąpione, ale efekt jest taki, że dziecko czuje się potem bardzo zależne od rodzica

- powiedziała Małgorzata Tomaszewska dla ''Faktu''.