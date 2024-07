1 z 10

Na tę chwilę czekali pielgrzymi z całego świata. Dzisiejsze czuwanie modlitewne w Brzegach to kulminacja wizyty papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży. Mówiąc o tym spotkaniu wiele miesięcy temu papież chciał spotkać się w Polsce z milionem młodych ludzi. I udało się! Według TVP Info, w Brzegach na Campus Misericordiae zebrało się ponad milion pielgrzymów z całego świata!

Papież Franciszek najpierw papamobile przejechał pomiędzy sektorami, pozdrawiając pielgrzymów. Potem wyszedł z auta i trzymając się za ręcę z młodymi reprezentantami wszystkich kontynentów, przeszedł przez Bramę Miłosierdzia. Po uśmiechu widać, że spotkanie z młodymi ludźmi przyniosło mu wiele radości.

Ale ważne było to, co do nich mówił:

Jest w życiu niebezpieczny paraliż. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy szczęście z kanapą. Nie bądźcie ospali i otumanieni.

Nie chcemy pokonać nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, a terroru większym terrorem. Nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny to: przyjaźń, braterstwo, komunia, rodzina.

Gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, cena, którą płacimy, jest bardzo wysoka: tracimy wolność.

Miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty niż wznosić mury.

Bóg uczy nas spotykania Go w głodnym, chorym, więźniu, uchodźcy i imigrancie, człowieku bliskim, który jest samotny.

