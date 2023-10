Małgorzata Kożuchowska urządziła synowi bajeczne urodziny w stadninie. Jaś skończył 9 lat

Małgorzata Kożuchowska jest dumna z zapału do nauki małego Jasia. My zwracamy uwagę na jej wnętrza. Gabinet robi wrażenie!

Małgorzata Kożuchowska bardzo rzadko pokazuje rodzinne zdjęcia. Strzeże prywatności 7-letniego synka i nie pokazuje publicznie twarzy małego Jasia. Tym razem jednak postanowiła podzielić się rodzicielską rzeczywistością i pokazała, jak wygląda WF w szkole chłopca podczas pandemii. Nie ukrywa swojej dumy i podziwu do motywacji malucha! Przy okazji pokazała fragment swojego salonu. Jak mieszka uwielbiana przez tysiące widzów aktorka? Małgorzata Kożuchowska pokazała nowe zdjęcie synka. Małgorzata Kożuchowska została mamą w październiku 2014 roku. Jej synek Jaś ma już 7 lat i rozpoczął naukę w szkole. Niestety z powodu pandemii, niektóre szkoły wciąż preferują naukę zdalną. Tak też jest w przypadku tej, do której uczęszcza synek aktorki. Małgorzata Kożuchowska właśnie pokazała, jak uczy się Jaś i przyznała, że jest pełna podziwu co do jego sportowej motywacji: WF na onlajnie. Kocham i podziwiam - napisała dumna mama 7-latek z pełnym skupieniem wykonuje zadane przez nauczyciela ćwiczenia, ubrany w koszulkę z numerem Roberta Lewandowskiego. Trudno o większą sportową inspirację! Aktorka przy okazji pokazała fragment domowego gabinetu. Zobacz także: Tak wyglądają gwiazdy bez farbowania! Szelągowska jest naturalną brunetką, a Woźniak-Starak, Nowakowska i Doda? Małgorzata Kożuchowska przy okazji bycia dumną z syna pokazała także fragment swojego domu. 7-letni Jaś uczy się w domowym gabinecie, który oświetlają wielkie okna z masywnymi kotarami. Na zdjęciu widać duże drewniane biurko, na którym umieszczony został komputer. Obok stoi także pianino do rozwijania pasji muzycznych. Małgorzata Kożuchowska mieszka w przepięknym domu w Konstancinie. Jej wnętrza robią ogromne wrażenie. Nie brakuje wzorzystych tapet i ciekawych rozwiązań. Zdjęcia domu urządzonego w niepowtarzalnym...