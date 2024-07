Małgorzata Kożuchowska pierwszy raz tak wiele opowiedziała o swoim mężu, Bartku Wróblewskim. Gwiazda w rozmowie z Twoim Stylem zdradziła, jaką jest mamą, jakie niespodzianki robi dla niej mąż, a także czy mają sporo dla siebie czasu!

Małgorzata Kożuchowska: Piorę, sprzątam, prasuję

Przyjście Jasia na świat wywróciło życie Małgorzaty Kożuchowskiej do góry nogami. Gwiazda ma co prawda mniej czasu dla siebie, ale czasami Bartek robi dla niej niespodzianki. Ostatnio wysłał ją na dwa dni do Paryża, gdzie mogła odpocząć i cieszyć się wolnymi chwilami:

Niedawno Bartek wysłał mnie na dwa dni do Paryża. Odkąd pojawił się Jaś, to był pierwszy wyjazd niezwiązany z pracą. Przede mną zdjęcia do kolejnej serii Drugiej Szansy i Rodzinki... , grafik mam ustawiony do kwietnia. Doceniam, że Bartek zauważył, jak bardzo potrzebowałam pobyć sama, wyspać się - mówi Kożuchowska.

A co robi gdy ma wolne chwile? Jest prawdziwą gospodynią domową:

Dziś pracuję dużo, ale jednocześnie walczę o zachowanie proporcji. W kontrakcie mam zapisane wolne dni i skrupulatnie ich pilnuję. Muszę mieć czas, żeby pobyć mamą, normalną kobietą. Kiedy zostaję w domu, nadrabiam zaległości. Piorę, sprzątam, prasuję, ale przede wszystkim spędzam czas z Jasiem. Jeśli to tylko możliwe, staramy się dokądś wyjechać. Taki wspólny czas jest dla dziecka i dla nas bezcenny - przekonuje aktorka.

Małgorzata Kożuchowska zdradziła również, czy ma jeszcze czas na randki z mężem, Bartkiem:

Z tym jest... ciężko. Od dwóch lat nie byliśmy w kinie, ani na kolacji. Teoretycznie moglibyśmy zrobić sobie wolne, z Jasiem zostałaby opiekunka albo babcia. Ale codzienna logistyka pochłania nas tak bardzo, że gdy przychodzi piątkowy wieczór, nie mamy już siły. Zależy nam, by razem wykąpać synka i razem go usypiać. A potem robi się za późno na wyjście. Przygotowujemy więc z Bartkiem kolację, rozmawiamy, oglądamy mecze, filmy na VOD. Stałam się domatorką i dobrze się z tym czuję - mówi w Twoim Stylu Małgorzata.

Małgorzata Kożuchowska nie ma zbyt wiele czasu dla siebie.

Małgorzata Kożuchowska jest szczęśliwą mamą i żoną.