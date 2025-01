W marcu 2024 roku Magda Mołek ogłosiła rozwód z mężem, Maciejem Taborowskim, z którym była związana przez 13 lat. W programie "Halo tu Polsat" dziennikarka opowiedziała o wyzwaniach związanych z samodzielnym macierzyństwem oraz o wsparciu, jakie otrzymuje od innych kobiet. Szczególnie jedna osoba odegrała w życiu dziennikarki ważną rolę.

Magda Mołek zabrała głos po rozstaniu z mężem. "Umiem nosić spodnie"

Magda Mołek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek, w marcu 2024 roku ogłosiła rozstanie z Maciejem Taborowskim, z którym spędziła 13 lat małżeństwa. Para doczekała się dwóch synów – 12-letniego Henryka i 6-letniego Stefana.

Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem - napisała dziennikarka blisko rok temu, informując o rozstaniu.

Rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie, a rodzice zdecydowali się na naprzemienną opiekę nad dziećmi. Mołek dotychczas nie zabierała głosu w tym temacie, jednak w "Halo tu Polsat" zrobiła wyjątek i opowiedziała jak radzi sobie w nowej rzeczywistości jako samotna mama.

Umiem nosić spodnie w tym sensie metaforycznym. Sprawdziłam się nie raz w tym. Wiem, że jestem odpowiedzialna. Wiem, że jestem pracowita. Wiem, że jestem lojalna. Z samodzielnością mi dobrze, bo jestem otoczona zacnym kobiecym gronem - oznajmiła Mołek.

Mołek zaznaczyła również, że w nowej rzeczywistości ogromną pomocą okazali się bliscy i przyjaciele, a zwłaszcza inne kobiety. Dziennikarka nie zapomniała podziękować też niani jej dzieci - pani Izie.

Gdyby nie kobiety, które są gdzieś tam mocno na wyciągnięcie mojej ręki, że ja mogę się ich złapać wtedy, kiedy ich potrzebuję, to myślę sobie, że byłoby mi bardzo ciężko. Całuję moją kochaną panią Izę, teraz naszą nianię. Przywilejem dla mnie jest to, że ja mogę mieć pomoc wspaniałych kobiet. Więc poukładam to jak wszystko w życiu - dodała.

Magda Mołek została także zapytana przez Agnieszkę Hyży, czy jest szczęśliwa.

Ja bywam szczęśliwa(...) Myślę, że gdybyśmy na takim haju funkcjonowali, wiecznego szczęścia, to może by było to nie do zniesienia - przyznała.

Magda Mołek o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Magda Mołek nie unika nowych wyzwań. W lutym 2025 roku dziennikarka rozpocznie treningi do programu „Taniec z gwiazdami”. Udział w popularnym show będzie dla niej nie tylko okazją do spełnienia marzeń, ale również do oderwania się od codzienności.

Mam prawie 50 lat, to znaczy konkretnie w kwietniu skończę 49. A jak nie teraz, to kiedy? Chcę się nauczyć tańczyć. Chcę się sprawdzić też w takich sytuacjach, które są dla mnie graniczne - wyznała w 'Halo, tu Polsat'.

Magda Mołek swoją postawą inspiruje inne kobiety do tego, by nie bały się realizować swoich marzeń, nawet w obliczu życiowych trudności. Rozwód, samotne macierzyństwo i nowe wyzwania, takie jak „Taniec z gwiazdami”, pokazują, że dziennikarka potrafi odnaleźć siłę w trudnych chwilach.

Byli mężowie Magdy Mołek

Magda Mołek ma za sobą dwa małżeństwa, które odegrały istotną rolę w jej życiu osobistym. Pierwszym mężem dziennikarki był Daniel Lewczuk, znany producent telewizyjny i przedsiębiorca. Daniel i Magda pobrali się w 2001 roku, jednak ich małżeństwo zakończyło się rozwodem po czterech latach. Dziennikarka rzadko wspominała o swoim pierwszym związku, konsekwentnie chroniąc swoje życie prywatne przed mediami. Pierwszy mąż Magdy Mołek, Daniel Lewczuk, zmarł 1 sierpnia 2023 roku.

Drugim mężem Magdy Mołek był Maciej Taborowski, wybitny prawnik specjalizujący się w prawie unijnym, który pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2019-2023. Ich małżeństwo trwało 13 lat, podczas których para doczekała się dwójki dzieci: Henryka i Stefana. Związek zakończył się rozwodem w marcu 2024 roku, który przebiegł w sposób ugodowy i bez orzekania o winie. Po rozstaniu oboje zdecydowali się na naprzemienną opiekę nad synami.

