Małgorzata Kożuchowska udzieliła wywiadu magazynowi "Flesz", w którym zdradziła sporo szczegółów na temat swojego synka, 2-letniego Jasia.

Małgosia nie jest już dawną perfekcjonistką w każdym calu. Macierzyństwo ją trochę zmieniło. Małgosia Kożuchowska wrzuciła na luz.

"Dzisiaj wyszłam z domu trochę później, więc zdążyłam zbudować namiot z koca i krzeseł oraz poudawać wilka… Co jeszcze? W tym roku po raz pierwszy całą rodziną wyjechaliśmy na święta w góry. My, kobiety, tym razem nie stałyśmy całymi dniami w kuchni, tylko chodziłyśmy na długie spacery i po prostu świętowałyśmy. Dopisała nam pogoda, leżał śnieg, śpiewaliśmy kolędy, był Święty Mikołaj dla dzieci… Pomysł okazał się genialny. Była z nami moja siostra, która na co dzień mieszka w Paryżu. Jej dzieci są starsze od mojego Jasia, ale świetnie się razem z nim bawiły" - opowiada w wywiadzie gwiazda.