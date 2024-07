Szymon Majewski raczej nie kojarzy się z solidnością i powagą. Jest raczej synonimem humoru i dobrej zabawy. Okazuje się jednak, że wspaniale sprawdzi się w roli osoby reklamującej bank.

Nie będzie jednak zachęcał swoich rówieśników do oszczędzania. Wystąpi w reklamie promującej produkty dla dzieci i młodzieży do 30. roku życia. I zgarnie za to niezłą kasę. Za reklamę dostanie wynagrodzenie w wysokości 250 tysięcy złotych.

Myślicie, że słynący ze swoich wygłupów prezenter jest w stanie zachęcić młodych ludzi do korzystania z produktów banku?

orzeszek