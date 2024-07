Na początku września na TVN Style wystartował autorski program Mai Sablewskiej. Była menadżerka gwiazd zajmuje się teraz przemianami zwykłych kobiet, które mają pomóc zmienić ich dotychczasowe życie. Przy okazji, Maja odkrywa przed bohaterkami i telewidzami sekrety ze swojego życia prywatnego. Przypomnijmy: Maja Sablewska PORONIŁA! Gwiazda ukrywała ciążę

Wyznanie Mai wywołało prawdziwą burzę wśród internautów, poddawano nawet w wątpliwość szczerość intencji Sablewskiej, która zdecydowała się poruszyć ten delikatny temat. W rozmowie z AfterParty.pl Maja wyjaśnia, że nie boi się opinii ludzi na ten temat i liczy się dla niej tylko zrozumienie najbliższych jej osób. Dodaje też, że jeśli ma szansę takim osobistym wyznaniem pomóc bohaterkom swojego programu to nie zamierza niczego ukrywać.

Chyba już się niczego nie boję. Ja tam dałam 100% siebie - jeżeli ktoś tego nie zrozumie to jest jego sprawa. Ja czekałam na ten projekt naprawdę długo i nie wyobrażam sobie, żeby grać, ściemniać i nie wspierać tych bohaterek, kiedy wiem, że mogę - właśnie poprzez wyznania z mojego prywatnego życia. To co chcę, zatrzymuję dla siebie, a nad resztą się nie zastanawiam, bo to nie miałoby sensu. Żyjemy w takich czasach, w których internet i tak wszystko wyciągnie i wszystkim opowie, więc nie mam z tym żadnego problemu. Najważniejsze jest dla mnie zrozumienie moich bliskich i to, żeby ten program naprawdę pomagał - wyznała w rozmowie z nami gwiazda.