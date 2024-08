Dagmara Kaźmierska nieco rzadziej pojawia się w sieci, bo wciąż zmaga się z hejtem po głośnym skandalu. Celebrytka jednak nie daje za wygraną i co jakiś czas organizuje live'y sprzedażowe. Podczas jednego z nich internauta zapytał ją o pieniądze, które brała od kobiet pracujących w jej agencji. 49-latka nie mogła przejść obok tego obojętnie!

Dagmara Kaźmierska była ulubienicą widzów w "Królowych życia" czy w "Tańcu z gwiazdami". Jednak kariera celebrytki legła w gruzach, gdy ukazała się artykuł Gońca.pl, o jej mrocznej przeszłości. Spadł na nią ogromny hejt, ale również bliscy się od niej odwrócili. Jacek Wójcik, który był jej przyjacielem i szukał dla niej drugiej połówki w programie "Dagmara szuka męża" również nie utrzymuje z nią kontaktu. W sieci zrobiło się gorąco na temat Dagmary Kaźmierskiej, ale ona próbuje żyć normalnie i wciąż prowadzi swoje live'y sprzedażowe w mediach społecznościowych.

Dagmara Kaźmierska pojawia się nieco rzadziej w mediach społecznościowych po głośniej aferze, ale to nie oznacza, że zniknęła na dobre. Gwiazda "Królowych życia" wciąż prowadzi live'y sprzedażowe, które ogląda kilka tysięcy osób. Ostatnio jeden z internautów postanowił zapytać 49-latkę o jej mroczną przeszłość. Celebrytka nie wytrzymała i zgryźliwie mu odpowiedziała.

Opowiedz o tym jak brałaś kasę od kobiet. Alek no normalnie, pół na pół k***a Co chcesz o tym opowiadać? Chcesz klub otwierać czy jak Alek? Aluś powiem ci tak, że ludzi, którzy są ciekawi nielegalnych biznesów, my takich nie chcemy, więc Aluś w**********m cię. Bye

– powiedziała.