Afera z Małgorzatą Herde w roli głównej to temat numer jeden w polskim show-biznesie w ostatnich kilku dniach. W ciągu zaledwie tygodnia wokół byłej już menadżerki gwiazd rozpętała się prawdziwa burza i lawina ciężkich oskarżeń o oszustwa finansowe. Kolejny tydzień Herde rozpoczyna obecnością na niezbyt chlubnej okładce.

Artykuł we wspomnianym tygodniku oprócz szerszego omówienia dotychczas nam znanych oskarżeń pod adresem Herde, przybliża też nam nieco jej osobę z perspektywy znajomych z jej otoczenia, a nawet celebrytek, z którymi się niedawno przyjaźniła.

W swoich anonimowych oczywiście wypowiedziach przyczyny takiego obrotu spraw eks-przyjaciółki upatrują w fakcie, iż Herde była uzależniona od życia w luksusie i uwielbiała nim epatować. Skromne 20% z wynagrodzeń jej klientek nie byłoby w stanie pokryć tak wygórowanych potrzeb, jak markowe ubrania, drogie wakacje czy... szampan o każdej porze dnia i nocy.



Ciągle oznaczała się na Facebooku, dając do zrozumienia, że właśnie jest w modnej knajpie sushi, na ekskluzywnych zakupach w Mediolanie albo że prowadzi negocjacje z którąś z telewizji. Menadżerowie gwiazd nie są biedakami, ale to raczej porządna taka klasa średnia. Tymczasem Herde żyła na poziomie wyższym niż większość gwiazd. Ubierała się w najdroższe, markowe ciuchy, urlopy spędzała w najdroższych kurortach na Zachodzie, jeździła porsche cayenne. Uwielbiała drogie restauracje. Jej znakiem rozpoznawczym był szampan. Gdyby wierzyć wpisom na FB, piła go od rana do wieczora. Niedawno się chwaliła, że za kolację potrafi zapłacić 200 euro - mówi w rozmowie z "Wprost" zaprzyjaźniona jeszcze do niedawna z Herde celebrytka.