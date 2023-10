Michael Jackson chciał poślubić Emmę Watson? Lekarz muzyka Conrad Murray, który jest obwiniany o jego śmierć, ujawnia szokujące informacje. Od śmierci Michaela Jacksona minęło 7 lat, a na jaw wciąż wychodzą nowe fakty z życia legendy muzyki, które sugerują, że mógł on mieć skłonności pedofilskie. Niedawno ujawniono wstrząsające zdjęcia znalezione w posiadłości artysty. Doktor Murray w swojej książce zdradza inne szczegóły z życia króla popu. Podobno Michael Jackson miał przeżyć silne zauroczenie swoją chrześnicą, Harriet. Michael zakochał się w Harriet, kiedy ta miała około 5 lat - pisze w książę Murray. - Potem, gdy dorosła i miała 12 lat, całkiem oszalał na jej punkcie. Podczas trasy "This Is It", jak był w Londynie, chciał, abym poszedł do jej ojca omówić plany ceremonii ślubnej. Mówił mi, że jej ojciec jest jego bliskim przyjacielem. Mnie jednak martwiło, że przecież według norm w większości krajów Harriet jest zdecydowanie za młoda na ślub. Gdy pytałem się go, ile ona ma lat, odpowiadał, że gdzieś około 12, ale nie był pewny. Potem pamiętam naszą rozmowę z Trynidadu i Tobago. Mówiłem mu, że znam przypadki tego typu aranżowanych małżeństw w wierze hinduskiej, ale i tak miałem poważne wątpliwości, co do legalności takich ceremonii, pisze w swojej książce lekarz muzyka. Michael Jackson chciał ożenić się z Emmą Watson Michael Jackson według opowieści Conrada Murraya planował spędzić z Harriet życie i zastanawiał się, jak zabezpieczyć ją na przyszłość. Niedługo potem muzyk miał przeżyć zauroczenie 12-letnią wówczas Emmą Watson. Podobno w swojej willi miał naturalnej wielkości tekturową podobiznę gwiazdy "Harry'ego Pottera". Michael powiedział mi, że zakochał się w niej w momencie, gdy zobaczył ją w pierwszym filmie o Harry'm Potterze w 2001 roku, gdy miała 11 lat. Emma był jego...