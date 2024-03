Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska to prawdziwa ulubienica fanów "Tańca z gwiazdami" i wielu z nich z niecierpliwością czeka tylko na jej występ. Tym razem "Królowa życia" i Marcin Hakiel zaprezentowali widzom zmysłową rumbę i jak zawsze otrzymali prawdziwą burzę oklasków od zgromadzonej w studiu publiczności. Z kolei jurorzy byli innego zdania i rozpętali niezłą aferę po występie Dagmary Kaźmierskiej. Więcej szczegółów poniżej!

Afera po występie Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami"

Obecna edycja "Tańca z gwiazdami" budzi ogromne emocje wśród fanów tanecznego show. A wszystko przez to, że występują w niej naprawdę doskonale wszystkim znane i lubiane gwiazdy, między innymi Anita Sokołowska, Roksana Węgiel, Filip Chajzer czy Dagmara Kaźmierska. Ostatnia z wymienionych gwiazd co prawda nie zbiera zbyt wysokich not od jurorów za swoje występy, jednak to, jaką pozytywną energię i radość z tańca przekazuje publiczności sprawia, że widzowie nie wyobrażają sobie "Tańca z gwiazdami" bez jej udziału!

Ostatnio Dagmara Kaźmierska zaprezentowała w "Tańcu z gwiazdami" ogniste tango, a tym razem "Królowa życia" razem z Marcinem Hakielem zatańczyła zmysłową rumbę. Za swój występ otrzymała jednak tylko 20 punktów od jurorów. Sędziowie dosłownie nie mieli litości dla jej występu!

Nie wiem, czy ,,Królowa życia'' nie pozbawi mnie zaraz życia. Ja Ciebie uwielbiam za to, że jesteś taka bezpośrednia i i że jesteś taka przebojowa dziewczyna. Za mało było dla mnie seksapilu w tym tańcu, a myślałem, że pożresz tego Hakiela, a ty nawet nie próbowałaś go ugryźć - powiedział Rafał Maserak

Nie zgodzę się z Rafałem, bo właśnie odwrotnie - rumby nie było, a seksapil był. (…) moje buty płaczą, Twoje buty płaczą, a to i tak nie była rumba - stwierdziła Iwona Pavlović

A ja powiem tak, początek był taki - no ja trochę się znam na seksie też, jestem kojarzona, ale powiem tak, że ten początek był trochę jak z kabaretu, później wydawało mi się, że z powodzeniem mogłaś mieć tu rurę może lepiej by ci poszło na rurze. Ta rumba nie była zmysłowa, ona była wulgarna - dodała kąśliwie Ewa Kasprzyk

N/z: Dagmara Kazmierska, Marcin Hakiel

Publiczność totalnie nie zgadzała się z opiniami jury i aż zaczęła krzyczeć, by dać wyraz swojego sprzeciwu. A Wam, jak się podobał występ Dagmary Kaźmierskiej w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami"? Myślicie, że bez problemu awansuje do kolejnego odcinka programu mimo całej afery z opiniami jury? Zobaczcie więcej zdjęć "Królowej życia" i Marcina Hakiela z ich najnowszego występu w tanecznym show.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel

Fot. Wojciech Olkusnik/East News