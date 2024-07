Sporo emocji w ostatnich dniach wywołuje osoba Małgorzaty Herde. Menadżerka przez kilka lat zajmowała się m.in. Edytą Herbuś i Aleksandrą Kwaśniewską, ostatnio jednak zebrały się nad nią ciemne chmury. Gwiazdy z którymi dotychczas współpracowała niemal jednocześnie zerwały z nią umowy i z dnia na dzień zakończyły współpracę. Przypomnijmy: Aż 6 gwiazd zwolniło menadżerkę! Herbuś to był początek

Taka wiadomość uruchomiła lawinę komentarzy w sieci oraz wśród osób z branży show-biznesowej. Spekuluje się o powodach, dla których gwiazdy zakończyły współpracę z Herde, a także okolicznościach samych rozstań. Głos w tej sprawie zabrała również Karolina Korwin Piotrowska, która skomentowała nieoczekiwaną wiadomość na swoim Facebooku. Dziennikarka sugeruje w nim, że Herde wykorzystała swoje podopieczne i złamała... Siódme Przykazanie z Dekalogu, które mówi "Nie kradnij". Domyślacie się, co miała dokładnie na myśli?



Może nie jestem histeryczną fanką niektórych celebrytek, ale mam w sobie wręcz organiczną niezgodę niesprawiedliwość, wykorzystywanie innych oraz na łamanie przykazania nr 7. Mam ogromną nadzieję, Dziewczyny, że z tej sytuacji to Wy wyjdziecie wygrane i bardzo szczerze Wam tego życzę. Walczcie. Nie poddawajcie się. Trzymam za Was kciuki. Trzeba walczyć o swoje, o godność, sprawiedliwość i nie dać się sprowadzić do roli ofiary. Ten szołbiznes jest jaki jest. Nie jest idealny, bywa podły, tani i głupi, ale nie pozwólmy, by był jeszcze gorszy. Trzymajcie się mocno - skomentowała Korwin.