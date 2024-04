Powiedzieć, że Dagmara Kaźmierska wywołuje ogromne emocje wśród widzów "Tańca z Gwiazdami", to jakby nie powiedzieć nic. Z odcinka na odcinek występy "Królowej życia" dzielą nie tylko jurorów, ale i internautów. Tym razem nie było inaczej: po ogłoszeniu wyników 7. odcinka "Tańca z Gwiazdami" w sieci rozpętała się afera. Tak źle dawno nie było!

Werdykt w "Tańcu z Gwiazdami" ponownie rozzłościł widzów

Obecność Dagmary Kaźmierskiej w kolejnych odcinkach tanecznego show Polsatu to dla jednych ogromna atrakcja, dla innych - nieporozumienie. Jedno jest jednak pewne: gwiazda Polsatu zawsze może liczyć na swoich wiernych fanów, którzy wspierają ją, cokolwiek się nie wydarzy. W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" celebrytka i jej taneczny partner, Marcin Hakiel, zaprezentowali aż dwa tańce. Jury ponownie surowo oceniło ich występy (jeden z nich zyskał jedynie 7 punktów - to najniższa punktacji w historii show), a jednak! Para przeszła do kolejnego odcinka show - odpadł zaś Krzysztof Szczepaniak. Fani zaczęli od razu bronić aktora, a Dagmarze ostro się dostało:

Ona już nawet nie jest śmieszna, tutaj nie ma ani tańca ani rozrywki. To jest żenujące i kompromitujące!

Właśnie oglądam wyniki !!! Nie chce być nie grzeczna, ale to już jest masakra. Ludzie czy wy oglądacie tanie , czy głosujecie przez sympatię. Odparł super chłopa , a została Pani Dagmara, która jest tu prawdziwą katastrofa taneczną

Ludzie, którzy głosują na panią Dagmarę dla jaj, przedstawiają tylko swój poziom. To tyle. Lubiłam Dagmarę, ale nie w momencie kiedy epatuje się lenistwem i śmieje z ciężkiej pracy

To co się stało jest absolutnym skandalem. Dagmara NIE UMIE tańczyć i rozumiem że jest to program rozrywkowy, ale Krzysztof i Sara byli co tydzień wspaniali, zachwycający, każdy ich występ był magią. Na miejscu Dagmary sama bym zrezygnowała. Nie mam słów - grzmią fani Tańca z Gwiazdami.

To jednak nie wszystko. Niektórzy uważają, że nie przykładając się do tańca, Dagmara okazuje brak szacunku do widzów:

Dramat! Dagmara pokazując jak bardzo ma wyrąbane pokazuje brak szacunku do pozostałych uczestników programu!

Inni zauważyli, że nawet Marcin Hakiel już ma dosyć i z żartem podchodzi do występów swojej podopiecznej:

Już nawet Hakiel ma dosyć tego cyrku

Kaźmierska od ogromnej części internautów może jednak liczyć na słowa wsparcia:

Może faktycznie występ p. Dagmary nie był wyżynami tanecznymi, ale zachowanie p. Iwony naprawdę niesmaczne. Rozumiem, że ocenia umiejętności. Spoko. Mogła i dać 1 punkt, ale nie musiała w tak chamski sposób komentować. Konstruktywna krytyka - to jest potrzebne. A nie buractwo. Stanie z gwiazdami. Naprawdę... Przykro słyszeć.

Rozumiem, że ktoś może słabo tańczyć, ale takie słowa jakie dziś padły od jury to są poniżej krytyki. Czy Dagmara sama się zaprosiła do programu? Czy sama na siebie głosuje żeby przechodzić dalej? Raczej nie…

Z programem tym razem pożegnał się Krzysztof Szczepaniak, który niegdyś był faworytem do wygrania Kryształowej Kuli. Fani programu nie mogą uwierzyć, że to właśnie on opuścił "Taniec z Gwiazdami"!

W minionym odcinku flagowego show Polsatu doszło do zamieszania z Conanem: zachowanie syna Dagmary Kaźmierskiej miało nie spodobać się produkcji "Tańca z Gwiazdami" i było szeroko komentowane w sieci. Tym razem, na szczęście, obyło się bez podobnych kontrowersji, ponieważ Conan został posadzony przez produkcję na samej górze i nie miał dostępu do parkietu. Widzowie nie mogli tego nie skwitować:

Jezu jak dobrze, że Conan ma teraz zakaz od produkcji na siadanie obok jury bo przecież Iwona by tego wieczoru nie przeżyła żartowali

A Wy, co uważacie o dzisiejszym werdykcie?

