Maciej Zakościelny jest dumnym ojcem dwóch synów: Borysa i Alexa. Aktor rzadko publikuje rodzinne zdjęcia, ale tym razem zrobił wyjątek. Pokazał, jak spędza czas z dziećmi nad morzem:

Oto jak wyglądają synowie Macieja Zakościelnego.

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka nie są już razem. Aktor o rozstaniu z partnerką poinformował na początku 2024 roku. Jednak wciąż razem wychowują dwoje dzieci. Pierwszy syn Zakościelnego, Borys, urodził się w 2016 roku a Alex przyszedł na świat w 2018 roku.

Maciej Zakościelny zaskoczył fanów rodzinnym zdjęciem z synami. Razem spędzają czas nad morzem i budują zamki z piasku i opalając się na plaży:

Zdjęcie Macieja Zakościelnego z dziećmi wywołało poruszenie wśród internautów. Chętnie zostawiali "serduszka" pod rodzinną fotką a także życzyli aktorowi i jego synom miłego wypoczynku podczas wakacji. Maciej Zakościelny rzadko dzieli się zdjęciami z rodzinnego albumu. Swoje życie prywatne trzyma z daleka od mediów. O narodzinach pierwszego syna, postronni dowiedzieli się dopiero, gdy mały Borys był już na świecie.

Maciej Zakościelny w pełni poświęcił się byciu ojcem. Dla dzieci zdecydował się nawet na urlop tacierzyński, chociaż początkowo nie było to dla niego łatwe:

Dla mnie i ojcostwo, i mój zawód są niezwykle ważne, moja praca to też moje dziecko. Dlatego na początku miałem trochę problem z rezygnowaniem z siebie. Wszystko ładnie wygląda na Instagramie, w życiu jest różnie. Rodzicielstwo bywa łatwe i przyjemne, są chwile przepiękne, ale zazwyczaj na co dzień jest to ciężka praca i wyrzeczenie

- mówił w rozmowie z babybyAnn.