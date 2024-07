W sobotę zakończył się 59. Konkurs Eurowizji, który wygrała najbardziej kontrowersyjna uczestniczka zmagań - Kobieta z brodą, czyli Conchita Wurst pochodząca z Austrii. Jej zwycięstwo do dziś jest głośno komentowane w całej Europie - pojawiają się głosy, że wygraną zawdzięcza tylko i wyłącznie szokującemu wyglądowi, a nie umiejętnościom wokalnym. Przypomnijmy: Conchita Wurst wygrała Eurowizję. Pojawiła się w odważnej kreacji

W tym roku o wygranej zdecydowały nie tylko głosy widzów, ale również jurorów z każdego kraju. W skład polskiego jury wchodzili m.in. muzycy, którzy w poprzednich latach reprezentowali nasz kraj. Wśród nich znalazła się Magdalena Tul. Wokalistka nie może wspominać swojego występu dobrze, gdyż zajęła jedno z najgorszych miejsc w historii naszych występów.

Gdyby wziąć pod uwagę tylko głosy widzów to Conchita znalazła by się na 4. miejscu zdobywając 7 punktów, po dodaniu głosów jurorów, okazało się, że nie zdobędzie nawet 1 punktu. Środowiska homoseksualne - jeśli wierzyć Tul - całą winą zaczęły obarczać właśnie ją. Jak pisze na swoim Facebooku - jest atakowana i zarzuca jej się homofobię, tylko dlatego, że nie oddała głosu na Wurst.



Chciałam wierzyć, że nie jest to konkurs polityczny, czy orientacji seksualnych, że liczy się tylko muzyka. Od dnia kiedy zasiadłam w polskim jury konkursu, moje poglądy uległy zmianie. Tak oto, w związku z tym, że Conchita, mimo niewątpliwie pięknego głosu, nie uplasowała się na mojej liście w czołówce, zostałam pierwszym homofobem Rzeczpospolitej (...) Na szczęście większość moich przyjaciół - gejów rozumie, że Eurowizja to nie miejsce walk politycznych czy seksualnych, tylko festiwal PIOSENKI!!! Piszę to nie po to, aby się skarżyć, tylko po to, aby pokazać Wam, jak cienka granica istnieje między tolerancją a nienawiścią - żali się.