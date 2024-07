Marta Manowska jest z jedną z najbardziej lubianych prezenterek i pomaga Polakom w poszukiwaniu miłości. 40-latka prowadzi programy: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", czyli dwa hity Telewizji Polskiej. Mimo że sama o swoim życiu prywatnym nie mówi zbyt wiele, to fani snują domysły, czy Manowska jest zakochana. Niespodziewanie 40-latka dodała na swoim Instagramie wyjątkowy post i nie zamierzała tego ukrywać!

Marta Manowska nie zamierzała tego ukrywać. Już wszystko jasne!

Ostatnio w życiu Marty Manowskiej dzieje się wiele. Prezenterka regularnie dodaje na swój Instagramowy profil zdjęcia z wyjazdów i wpisy, które mogą sugerować, że w jej życiu pojawiła się miłość. Jakiś czas temu Marta z "Rolnik szuka żony" zdradziła tajemnicę Marty Manowskiej: "Połączyło Was nasze wesele", co mocno daje do myślenia. Również czujni fani wyłapali, że na jednym ze zdjęć Manowskiej widnieje na dłoni nowa błyskotka i to na serdecznym palcu, gdzie zazwyczaj zakłada się pierścionek zaręczynowy! U boku 40-latki za to często na zdjęciach pojawia się ten sam mężczyzna, co ciekawe, to finalista "Wyspy Przetrwania" - Daniel Wiśniowski. Para widziana była wspólnie m.in. na "Rap Stacja Festiwal", a Dawid pokusił się nawet o upublicznienie wspólnej fotografii.

Tym razem Marta Manowska pokusiła się o szczery wpis na Instagramie i jak przyznała, ma teraz "szczęśliwe dni".

Szczęśliwe dni. Chcę je zapamiętać - napisała Marta Manowska.

Fanom nowe zdjęcie prezenterki od razu przypadło do gustu i nie szczędzili miłych słów w jej stronę.

Ładnie pani wygląda pani Marto

Jaki Pani ma piękny uśmiech, aż człowiek sam się uśmiecha

Cudnaa, wewnętrznie jak i zewnętrznie!

Najbardziej naturalna kobieta - pisali zachwyceni fani.

Wygląda na to, że w życiu Marty Manowskiej naprawdę dzieje się wiele dobrego. Ostatnio prezenterka pokusiła się o szczery post.

To na razie chyba najpełniejszy mój rok. Pełen troski o siebie, o swoje zdrowie, czas, siłę fizyczną i psychiczną. Pełen ciepła, dobrych ludzi, wypełnionych po brzegi weekendów, przyjaciół, ciepłych nocy. Pełen wolności, podróży, biegania, natury. Czuję, że tak dobrze wykorzystuje czas. Nie tracę energii, a ją mnożę. Chyba w końcu znalazłam klucz do balansu między życiem zawodowym, które kocham a prywatnym. - wyznała Manowska.

Być może Marta Manowska niedługo zdecyduje się ujawnić powód swojego szczęścia!

