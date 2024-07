Magda Mołek w swoim programie "W roli głównej" często porusza bardzo odważne i intymne tematy, a gwiazdy, które zgadzają się na wywiad, nie mają problemów by się przed nią otworzyć, opowiadają o najbardziej prywatnych sytuacjach z życia. Teraz na wzruszające wyznania odważył się Piotr Polk.

Program Mołek to szansa, by poznać gwiazdy z drugiej strony. Jednym z gości nowej serii produkcji, Piotr Polk opowiedział o bardzo bolesnym wydarzeniu z jego życia, a mianowicie o śmierci swojego ojca, gdy miał 19 lat:

To był skok w dorosłość. Jego choroba i śmierć nastąpiły w takim najtrudniejszym momencie dla mnie, w momencie podjecie decyzji co dalej będzie ze mną. to był moment zdawania do szkoły aktorskiej. Cały rok choroby, gdzie lekarz rozmawiał ze mną, że to się nie uda, cały rok trzymałem gdzieś to w sobie. Udawałem, że wszystko jest pięknie. Ta choroba pokazała, opieka nad nim ,nad dziadkiem to pokazało, że byłem młodym człowiekiem, to bardzo odpowiedzialnym. On podziękował nam parę tygodni przed śmiercią. To było trudne - mówił aktor