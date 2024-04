Za nami emocjonujący finał "Ninja Warrior Poska", gdzie nie zabrakło łez szczęścia i rozpaczy. Jan Tatarowicz pokazał na co go stać i jako pierwszy Polak udowodnił, że Góra Midoryiama jest do zdobycia - wspiął się po linie mierzącej 21m w 25 sekund! 24-latka wspierała jego ukochana, Ola Stefańska, a oprócz niej... gwiazda Love Island!

Reklama

Jan Tatarowicz pierwszym Polakiem z trofeum Shurikena! Takie miał wsparcie

Pierwszy etap wielkiego finału "Ninja Warrior Poska", był niezwykle zaskakujący, bo odpadli absolutni pewniacy i pod Górę Midoryiama dotarło już tylko dwóch zawodników– Wiktor Wójcik i Jan Tatarowicz. 24-latek wspiął się po linie w zaskakującym tempie i udało mu się to, co wydawało się niemożliwe! Tatarewicz oficjalnie został zdobywcą nagrody głównej jako jedenasty na świecie i pierwszy Polak.

ZDOBYŁEM MIDORIYAME!!! Spełniłem swoje największe sportowe marzenie, zrealizowałem się jako sportowiec. To była ciężka, cholernie ciężka praca.Ogrom czasu poświęconego na treningi, lepsze odżywianie, regenerację. Nie wytrzymałem, emocje tak we mnie buzowały, że nie powstrzymałem się od płaczu. To najcudowniejsze łzy, szczęścia, radości, spełnienia napisał Janek.

W komentarzach pod jego postem nie zabrakło gratulacji i słów uznania.

Jestem tak dumna skarbie, jesteś najlepszy, kocham cię i cieszę się że mogłam być przy Tobie. napisała Ola Stefańska, dziewczyna Janka

Ooooo BRAWOOO. CHYBA NIE DA SIĘ NIE MIEĆ ŁEZ W OCZACH ZE WZRUSZENIA. Co za upór, siła wewnętrzna i wizja tego jak stoi i właśnie to mówi nam wszystkim, pokazał jak wiele potrafimy jeśli tylko czegoś naprawdę chcemy! napisała Marcelina Zawadzka.

Szacunek ! skomentował Jacek Jeschke.

Janek mógł liczyć na ogromne wsparcie swojej dziewczyny Oli Stefańskiej, której nie mogło zabraknąć w trakcie nagrywania odcinka.

Zobacz także

Słowa nie opiszą jaka jestem szczęśliwa, dumna ze mój skarb został pierwszym polskim Ninja Warrior. Tym samym zostaje 11 osobą na świecie która otrzymała ten tytuł.Emocje były nieprawdopodobne i super było przeżyć to dziś jeszcze raz! Jestem wdzięczna że mogłam być z Tobą @tatar_workout w tej ważnej i wspaniałej chwili. Jesteś najlepszy, osiągnąłeś to na co zasługujesz, dla mnie jesteś najlepszy na świecie! Gratulacje kochanie! Rozwijaj się dalej bo stać Cię na wiele, a ja będę dalej Cię w tym wspierać. napisała Ola na Instagramie.

Gdańszczanin mógł liczyć na wsparcie nie tylko ukochanej, ale również na... Karolinę Gilon, która oprócz "Love Island" prowadzi także "Ninja Warrior Poska".

Jako 11 na świecie zdobył Górę Midoriama!! Wielkie gratulacje, da się? Da się brawo Janek. napisała Gilion, publikując wspólne zdjęcie z Jankiem.

Po wygranej Tatarewicz przyznał, że jest bardzo szczęśliwy, bo to kolejna edycja w której startował.

Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się tego dokonać. Jest to moja siódma edycja, w której startowałem. Przygotowywałem się na to bardzo długo. Dziękuję Grzesiowi, który mnie bardzo wspierał powiedział zawodnik po wygranej.

Kim jest Jan Tatarowicz z "Ninja Warrior Polska"

Zwycięzcą 9. edycji Ninja Warrior Polska został Jan Tatarowicz. 24-latek jest studentem z gdańska i od 2017 roku uprawia kalistenikę i street workout. Janek jest uzdolniony również muzycznie – gra na pianinie i saksofonie. Oprócz tego prowadzi z dziewczyną, Olą Stefańską, miejsce treningowe.

Teraz moim ogromnym celem jest rozwijanie dzieci i młodzieży, dlatego też z moim cudownym skarbem @ola_stefanskaa tworzymy @tatars_workout_center wspólnie, z zaciekłością, poświęcamy się, aby było to świetne miejsce treningowe, aby każdy mógł się tutaj rozwijać. przekazał Tatarowicz.

24-latek po wygranej podzielił się również swoją osobistą historią.

W wieku dziewięciu lat straciłem tatę, w wieku jedenastu mamę. Potem dorastałem w rodzinie zastępczej. Przyszedłem do tego programu nie mówiąc o tym, jakie życiowe doświadczenia miałem. Przyszedłem, żeby wygrać.

Oglądaliście wyczyn Janka?

Zobacz także: "Ninja Warrior Polska": mistrzowie MMA oraz Ibisz i Jeschke w nowym sezonie show Polsatu!

Reklama

mat. prasowe