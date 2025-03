Piotr Polk to znany polski aktor, którego twarz kojarzy się głównie z rolą w serialu "Ojciec Mateusz". Choć wielu zna go przede wszystkim z ekranów telewizyjnych, aktor od lat rozwija również nietypowe hobby, które przynosi mu dodatkowy dochód. Okazuje się, że zamiast tylko skupiać się na aktorstwie, Piotr Polk z pasją... tworzy meble. Aktor z dumą opowiada o swoim hobby.

Jak zaczęła się pasja Piotra Polka do stolarstwa?

Stolarka stała się dla Piotra Polka odskocznią od pracy na planie filmowym i okazją do wyrażenia swojej kreatywności w zupełnie inny sposób. Choć początkowo nie traktował tego jako źródło dochodu, z biegiem czasu jego hobby rozwinęło się w poważniejszy projekt.

Zainteresowanie aktora stolarstwem zaczęło się w dość nietypowy sposób. Aktor postanowił samodzielnie wykonać mebel do swojego mieszkania. Pierwsza próba okazała się nieudana, ale to nie zniechęciło go do kontynuowania swojego hobby. Z czasem, z pomocą poradników i własnych doświadczeń, Piotr Polk zaczął tworzyć kolejne projekty.

Zajmowałem się muzyką, filmem, teatrem, aż któregoś dnia po prostu zapragnąłem mieć mebel do mojego mieszkania - trochę inny, nietypowy, taki którego nie było w żadnym sklepie. Po prostu miałem fanaberię. Ta fanaberia zaprowadziła mnie do stolarza, gdzie została wyceniona bardzo wysoko, a wydawało mi się, że to co zaproponowałem jest najprostszą do zrobienia rzeczą pod słońcem - wyznał dla magazynu ''Dobrze mieszkaj''.

Piotr Polk stworzył autorską kolekcję mebli

To, co na początku było tylko małym eksperymentem, z czasem przerodziło się w poważniejsze zajęcie. Artysta coraz bardziej angażował się w stolarkę, a jego prace zaczęły przyciągać uwagę. Zafascynowany tym rzemiosłem aktor postanowił poszerzyć swoje umiejętności i pasję, a efektem tego stała się autorska kolekcja mebli.

Jego projekt – "New Classic Design by Polk" – zdobył uznanie na rynku. Kolekcja łączy klasyczne wzory z nowoczesnym designem, co sprawia, że meble są eleganckie, funkcjonalne, a jednocześnie idealnie wpisują się w współczesne trendy wnętrzarskie. Jako aktor z doświadczeniem w różnych dziedzinach, Piotr Polk doskonale potrafił przenieść swoją kreatywność na grunt meblarski. Jego kolekcja jest dowodem na to, że pasja może przerodzić się w coś znacznie większego. Meble, które tworzy, są cenione przez miłośników designu, a także przez osoby poszukujące unikalnych, ręcznie robionych elementów wyposażenia wnętrz.

Na rzecz stolarstwa Piotr Polk rzuci aktorstwo?

Choć Piotr Polk jest cenionym aktorem, to jego pasja do stolarki stała się dla niego również źródłem dodatkowego dochodu. Zainteresowanie jego kolekcją mebli pozwala mu rozwijać biznes, a dodatkowo zyskuje on wielu nowych fanów, którzy doceniają jego talent i zaangażowanie. Mimo to nie zamierza on rezygnować z aktorstwa i wciąż stawia je na pierwszym planie.

Priorytetem jest dla mnie aktorstwo. Projekty, meble, prototypy to pasja, która czasem musi poczekać. Nie ma u mnie sztywnych dat. Nigdy się z nikim nie umawiam na konkretny termin. Zawsze uczciwie uprzedzam, że realizacja zamówienia może sporo potrwać

Na szczęście, jak podkreślił, trafia na wyrozumiałych klientów.

Nie jestem stolarzem, który robi wszystko z taśmy. Nie rzucę też zobowiązań aktorskich, żeby na ''już'' wykonać komuś mebel. Na szczęście ludzie to rozumieją. Tak żongluję czasem, żeby wszystko było na najlepszym poziomie, i praca w teatrze, w serialach i w filmach. Meble robię głównie latem, kiedy jest ciepło. Zimą tworzę projekty

