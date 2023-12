We wtorkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" nie brakowało emocji. Mateusz Hładki gościł w warszawskim studio Paulinę i Jakuba Rzeźniczaków, a wywiad odbił się szerokim echem w mediach i wśród fanów pary. Małżeństwo zdecydowało się zabrać głos, a teraz Paulina Rzeźniczak podzieliła się emocjonalnym nagraniem zarejestrowanym na gorąco po wywiadzie!

We wtorek, 19 grudnia, w "Dzień Dobry TVN" gościli Paulina i Jakub Rzeźniczakowie. Niestety, przedświąteczna rozmowa nie potoczyła się w stu procentach tak, jak chcieliby tego goście - Jakub Rzeźniczak i jego żona nie kryli rozgoryczenia pytaniami zadanymi przez Mateusza Hładkiego. Redaktor podjął m.in. temat córki Jakuba Rzeźniczaka, Inez, z którą piłkarz obecnie nie ma kontaktu.

Po wyjściu ze studia para komentowała występ w komentarzach na Instagramie. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przyznali, że ton rozmowy bardzo ich zaskoczył. Teraz ciężarna Paulina Rzeźniczak postanowiła opublikować nagranie, które zarejestrowała tuż po wyjściu ze studia.

Nagrałam to od razu po wywiadzie, uznaliśmy, że tego nie opublikuję, ale w obecnej sytuacji, gdy piszecie do nas, że powinniśmy jednak zareagować, zdecydowałam się to (nagranie - przyp. red.) umieścić. Dziękujemy za wsparcie jakie płynie od nas

- wyznała Paulina Rzeźniczak.