Już od dwóch tygodni Natasza Urbańska ma swoje 5 minut w mediach - wszyscy mówią o jej teledysku "Rolowanie". Niestety, kontekst dyskusji pozostawia wiele do życzenia, bowiem pod adresem gwiazdy i jej dzieła kierowane są niezbyt pochlebne opinie i niewybredne żarty. Ta jednak próbuje zachować kamienną twarz i broni zaciekle klipu, w którym liże umywalkę. Przypomnijmy: Urbańska uważa się za polską Lady Gagę i przekręca fakty

Piosenkarka od samej premiery teledysku zapewnia, że nie zamierza się tłumaczyć ze swoich artystycznych wyborów, ale mimo to widzimy jej kolejne wywiady czy wizyty w telewizji, gdzie przekonuje, że "Rolowanie" nie zasługuje na taką krytykę. Dziś Natasza wraz z Januszem odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie na tłumaczenia pary poświęcono aż 15 minut. Niestety, rozmowa nie przebiegała w zbyt komfortowej atmosferze, a humor Urbańskiej i Józefowiczowi wyraźnie nie dopisywał.



Jest to niewielki ułamek tych hejtów w stosunku do oglądalności, ale jest to bardzo opiniotwórcza grupa, ponieważ spędza rzeczywiście dużo czasu w internecie i realizuje się życiowo właśnie w ten sposób, że opluwa bezkarnie innych i być może daje im to największą w życiu satysfakcję. Ja bym nie demonizował tego i nie przesadzał - przekonywał Janusz.

Prowadzący poranne pasmo Magda Mołek i Marcin Meller prowadzili dyskusję w merytoryczny i obiektywny sposób, nie oszczędzając parze trudnych pytań o artystyczne wybory i wspólną pracę. Tego typu pytania nie wzbudziły szczególnego entuzjazmu w Nataszy, a Janusz swoim starym zwyczajem przerywał żonie i wygłaszał monologi na temat jej talentu. Mołek zapytała wprost, czy może problemem jest to, że Urbańska wciąż współpracuje z mężem.



Ale co, ja mam zniknąć, przefarbować swoje włosy, zapaść się pod ziemię? Jeżeli Natasza otrzyma ciekawszą propozycję artystyczną niż to, co robi ze mną to będę pierwszą osobą, która będzie zachęcać ją do udziału w nim. Póki co, takich propozycji po prostu nie ma. Dlatego ogłaszam konkurs, jeśli ktoś ma ciekawą propozycję dla Nataszy Urbańskiej jako artystki to zapraszam. Natasza Urbańska jest artystką spełnioną, która w tym kraju odnosi sukces - podsumował Józefowicz.

Magda zauważyła, że to właśnie może być problem - że Janusz chodzi po telewizjach i mówi takie rzeczy. Bez odzewu Nataszy. Starano się również znaleźć odpowiedź, dlaczego wszystkie projekty Nataszy spotykają się z krytyką i niezrozumieniem publiczności. Sama artystka również nie zna przyczyny i odsyła do... socjologa kultury.



Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, myślę, że to jest pytanie do socjologa kultury. Jeśli budujemy własne zdanie na bazie wpisów internetowych to pewnie ten światopogląd będzie tak wyglądał. Nie podoba mi się taka pogoń za sensacją i wyścig o wejścia - wyznała.

To tylko niektóre cytaty z wizyty Urbańskiej i Józefowicza w "Dzień Dobry TVN". Musimy przyznać, że była to jedna z najmniej przyjemnych rozmów w studiu, które mieliśmy okazję obejrzeć. Oglądaliście dzisiaj "DDTVN"?

