Agnieszka Chylińska kompletnie się rozkleiła podczas występu 14-letniego rapera Bartka Wasilewskiego, który napisał piosenkę dla swojej mamy. Jurorka nie mogła skleić zdania i postanowiła nacisnąć złoty przycisk dzięki, któremu zobaczymy młodego rapera w półfinale. Jurorka nie wytrzymała i wkroczyła na scenę...

Ruszyła 15. edycja "Mam Talent" z nowymi jurorami, obok Agnieszki Chylińskiej zasiadła Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Tymczasem program prowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski, którzy wspierają uczestników przed wyjściem na scenę. W zeszłym tygodniu widzowie mieli okazje zobaczyć pierwszy odcinek, po którym było wiadomo, że poprzeczka jest zarzucona bardzo wysoko. Już w pierwszym odcinku złoty przycisk w "Mam Talent" otrzymała 15-letnia Oliwia, która urzekła Jana Pirowskiego swoim śpiewem i graniem na skrzypcach.

Już na początku drugiego odcinka na scenie pojawił się 14-letni Bartek Wasilewski, który napisał piosenkę dla swojej mamy. Wykonanie młodego rapera doprowadziło Agnieszkę Chylińską do łez. Jurorka nie mogła złożyć zdania po jego występie i postanowiła wcisnąć złoty przycisk, zresztą nie tylko ona...

Jesteś na idealnej drodze do tego, by stać się wielkim artystą. Piękny tekst i chciałam powiedzieć, że Twoja mama musi być naprawdę z Ciebie dumna i takiego syna chyba każda matka by chciała mieć

— powiedziała Julia Wieniawa.