Wczoraj hotelu H15 Boutique Apartaments w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca nową ramówkę TVN Style. Na wydarzeniu pojawiły się wszystkie największe gwiazdy najchętniej oglądanego kanału lifestyle'owego w Polsce. Każda z nich chciała tego dnia wyglądać jak najlepiej, dlatego wybierając swoją stylizację podpatrzyła wiosenne trendy. Magda Mołek, Anna Starmach i Agnieszka Szulim wypadły rewelacyjnie.

Gospodyni programu "W roli głównej" Magda Mołek postawiła na must have zbliżającego się sezonu, którym jest kombinezon. Dziennikarka wybrała jednoczęściowy biały model ozdobiony złotymi suwakami. Gwiazda dobrała do niego subtelne kremowe szpilki i czarną kopertówkę.

Agnieszka Szulim podczas konferencji postawiła na wiosenny casual. Czarne skórzane spodnie, szary top i biała marynarka sprawdzą się w każdej sytuacji. Zestaw wprost idealny do pracy, jak i na plotki o gwiazdach przy kawie. Dziennikarka w swoim looku postawiła na mocne dodatki. Czarny zegarek na grubym skórzanym pasku i różaniec jako bransoletka dodały całości większej wyrazistości.

Anna Starmach uwielbia kolory. Nic w tym dziwnego, w końcu jest absolwentką ASP. Na wczorajszej konferencji kulinarna ekspertka zachwyciła stylizacją utrzymaną w żółto-czarnym mariażu. Sukienka w intensywnym słonecznym odcieniu zestawiona z modnym kołnierzykiem, rajstopami i szpilkami wyglądała rewelacyjnie. Warto zwrócić również uwagę na niezwykle energetyczny pomarańczowy manicure gwiazdy.

Tak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy TVN Style: