Magdalena Mielcarz to jedna z najpiękniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Ostatnio zachwycała nas w programie "The Voice of Poland", gdzie wspierała uczestników show. Teraz pojawiła się na swojej pierwszej okładce w tym roku w piśmie dla kobiet, gdzie zaprezentowała nową fryzurę. Zobacz: Mielcarz pokazała nową fryzurę w stylizacji inspirowanej Anną Lewandowską

Reklama

Oprócz sesji okładkowej piękna modelka udzieliła także wywiadu. W rozmowie prezenterka opowiada między innymi o tym, czy lubi być adorowana i podziwiana przez mężczyzn. Co ciekawsze, Mielcarz docenia opinie mężczyzn, którzy zachwycą się nią, kiedy nie jest pomalowana i wygląda nieco mniej korzystnie niż wtedy, kiedy wychodzi na imprezę:

Kiedy jestem zrobiona, nie kręci mnie to. Kiedy natomiast wyglądam jak wiedźma i wtedy się ktoś mną zachwyci, to jest fajne. A, że tak powiem, wytapetować się i zrobić sobie włosy to nie jest sztuka. Każdy tak może, ale to tylko chwilowa stylizacja.

Modelka podkreśla też, każda kobieta ma potencjał do tego, aby wyglądać jak milion dolarów. Niezbędni do tego są dobra kosmetyczka i fryzjer:

Szczerze? Jestem o tym święcie przekonana, że z każdego da się zrobić Sophię Loren. Potrzebny jest tylko dobry makijażysta i fryzjer. Daję ci słowo, że każda z nas może wyglądać jak gwiazda. Kiedy jestem tak super zrobiona, to wydaje mi się, że to nie jestem prawdziwa ja, że ludzie patrzą na kogoś innego. Na co dzień tak nie wyglądam. Facet musi mnie kochać, jak jestem wiedźmą.

Zgadzacie się?

Zobacz: Mielcarz przeszła na nową dietę. Wspiera ją Piróg



Zobacz także





Mielcarz o poranku: