Magda Gessler jako autorytet kulinarny regularnie pojawia się w kampaniach promocyjnych. Gwiazda reklamowała już środek na wzdęcia i przyprawy znanej marki. Teraz do swojego reklamowego portfolio może dopisać kampanię tabletek do zmywarek Ludwik. Jak informują WirtualneMedia.pl, jest to pierwsza tak duża kampania grupy Inco.

W spocie z Gessler jest nawiązanie do specyfiki programu "Kuchenne rewolucje". Tym razem zamiast zmian w restauracji, Magda pomaga poprawić podejście do gotowania (albo raczej sprzątania) w domu rodziny Nowaków. Hasłem kluczem jest parafraza hasła Dody: "Ludwik jest tylko jeden".

