Magda Gessler w swoim programie "Kuchenne rewolucje" edukuje Polaków, jak powinno wyglądać serwowanie potraw w restauracji. Zazwyczaj jej rewolucje są zbawienne dla lokali, w których się pojawia. Ostatnio przekonali się o tym właściciele Domu Bawarskiego w Tychach, którego przemianę można było oglądać w miniony czwartek.

Reklama

Według relacji katowice.gazeta.pl, po emisji miejsce przeżywa prawdziwe oblężenie. Zabrakło wolnych stolików, wstrzymano rezerwacje, a dodzwonienie się do właścicieli graniczy z cudem.

- W niedzielę przyjechało do nas tysiąc osób! Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Niestety, w ostatnich dniach bardzo ciężko się do nas dodzwonić. Przepraszamy za tę sytuację. Robimy, co możemy, żeby tych telefonów odebrać jak najwięcej i jak najlepiej poinformować klientów - napisali na Facebooku właściciele lokalu - mówi Jerzy Dominiak, właściciel lokalu.

Właściciele restauracji są zszokowani takim obrotem sprawy. Nawet w najśmielszych snach nie liczyli, że podupadająca restauracja okaże się żyłą złota. Ze względu na podejście do jedzenia i klienta jakie zakorzeniła w nich Magda Gessler, nie są w stanie przeskoczyć samych siebie i dla niektórych chętnych może zabraknąć jedzenia. Taką informację wywieszono na... drzwiach.

- Kuchnia ma bardzo ograniczone możliwości. Dotychczas nie przewidywaliśmy tak dużego zainteresowania. Po drugie, kupujemy produkty mięsne tylko od sprawdzonych i najlepszych dostawców. Niestety, ich możliwości też są ograniczone

Ile osób odwiedziło lokal dzień po emisji odcinka "Kuchennych rewolucji"? Ta liczba zwala z nóg...

- Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie dało się przejść ani przejechać. Ludzie koczowali wokół restauracji. To przerosło nasze oczekiwania. Nawet dzwoniła pani Gessler, która też czegoś takiego się nie spodziewała. To był prawdziwy szał. Dziennie możemy obsłużyć najwyżej 130-140 osób. A ludzie dzwonią do nas nawet o 5 rano. To niemożliwe nawet dla mnie

Wygląda więc na to, że Magda Gessler znów miała rację i co jak co, ale na swojej robocie zna się najlepiej. Nie bez powodu jest gwiazdą świątecznego wydania magazynu "Viva!". Zobacz: Gessler zdradza kulinarne sekrety na Boże Narodzenie

Zobacz także

Tak wygląda lokal po rewolucji:

Cały odcinek Bawarskiego Domu:

Reklama

Magda Gessler na otwarciu swojej restauracji na Śląsku: