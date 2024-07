Magda Gessler skomentowała fragment książki Doroty Wellman, w której dziennikarka napisała, jak wygląda praca restauratorki podczas jej gotowania w "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka stwierdziła wówczas, że w kuchni boi się włosów Gessler, która sama nigdy nie gotuje na wizji, a dania przyrządza jej asystent. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" w rozmowie z "Super Expressem" odniosła się do zarzutu Doroty Wellman.

Jest niekonsekwentna, bo poprzednią książkę prezentowała w mojej restauracji AleGloria i miała wtedy moje poparcie. Nie bardzo rozumiem. Czy wtedy się nie bała moich włosów?! Bo przecież jadła moje jedzenie, a ja jeszcze się nie sypię! Myślę, że jak ją spotkam, to posypię ją... kwiatkami! Ta opinia mnie nie uraziła. Ona mnie rozśmieszyła do rozpuku, że ktoś nie ma wyobraźni. Poza tym to jest jedna stacja - trochę lojalności się należy! - stwierdziła w tabloidzie.