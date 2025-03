Australijska piosenkarka Sia rozwodzi się ze swoim mężem, z którym była niecałe dwa lata. Artystka, znana z hitów takich jak "Chandelier" czy "Cheap Thrills", właśnie złożyła wniosek o rozwód z Danem Bernadem. Co więcej, dokumenty rozwodowe ujawniły, że wokalistka w 2024 roku została mamą, co wcześniej utrzymywała w tajemnicy. Informacja ta zaskoczyła opinię publiczną, ponieważ Sia nie dzieliła się wiadomościami o powiększeniu rodziny.

Sia podjęła decyzję o rozwodzie

Sia, znana na całym świecie australijska wokalistka, zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo z Danem Bernadem po zaledwie 22 miesiącach. Para pobrała się w maju 2023 roku w malowniczym Portofino we Włoszech. Dan Bernad nie jest osobą publiczną, a jego życie zawodowe i prywatne pozostaje owiane tajemnicą. Para unikała medialnego rozgłosu, a ich związek był utrzymywany w dużej dyskrecji.

Sia została mamą

Z dokumentów rozwodowych wynika, że 27 marca w 2024 roku Sia urodziła dziecko o imieniu Somersault Wonder Bernad. Piosenkarka do tej pory nie informowała opinii publicznej o tej radosnej nowinie. W dokumentach sądowych Sia wystąpiła o prawną i fizyczną opiekę nad dzieckiem, jednocześnie wyrażając zgodę na ustalone wizyty ojca. Warto również przypomnieć, że kilka lat temu Sia adoptowała dwóch nastolatków.

Kim jest Sia?

Sia, czyli Sia Kate Isobelle Furler, to australijska piosenkarka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Karierę rozpoczęła w latach 90. jako wokalistka zespołu jazzowo-funkowego "Crisp", a po jego rozpadzie skupiła się na solowej twórczości. Jej wczesne albumy, takie jak "Healing Is Difficult" i "Colour the Small One", zdobyły uznanie krytyków, ale szeroką popularność przyniosły jej późniejsze projekty.

Przełomem w karierze Sii był album "1000 Forms of Fear" z 2014 roku, zawierający hit "Chandelier". Utwór ten zdobył ogromną popularność na całym świecie, a teledysk z Maddie Ziegler stał się viralowym sukcesem. Sia jest także autorką takich hitów jak "Elastic Heart", "Cheap Thrills" czy "The Greatest". Jej charakterystyczny styl, często skrywający twarz pod peruką, stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Artystka odnosi sukcesy nie tylko jako wokalistka, ale również jako autorka tekstów. Pisała utwory dla takich gwiazd jak Rihanna (Diamonds), Beyoncé (Pretty Hurts) czy David Guetta (Titanium). Sia zdobyła wiele nagród, w tym nominacje do Grammy, oraz jest ceniona za swój unikalny głos, emocjonalne teksty i oryginalny wizerunek.

