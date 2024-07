P { margin-bottom: 0.21cm; }

Magda Gessler woli polskie produkty spożywcze zamiast drogich zagranicznych. Zapytaliśmy Magdę Gessler co sadzi o dzisiejszej modzie, którą lansuje między innymi Anna Lewandowska, aby kupować drogie ekologiczne rzeczy często sprowadzane z zagranicy takie jak... masło za 100zł.

Nas nie stać, żeby kupować obce rzeczy. Ja jestem pro polska jeśli chodzi o jedzenie, tu możemy znaleźć nasiona, nasz owies, naszą pszenicę. Zostańmy w Polsce i jedzmy polskie jedzenie. Polska jest bardzo biedna, i trzeba by było, żeby była bogatsza. To nie są PiS-owskie hasła, to są hasła rozsądku, ja nie jestem snobką, widzę Polskę codziennie, wiem, na co może sobie pozwolić przeciętny Polak, a my martwmy się o przeciętnego Polaka, żeby był zdrowy, a o takich bogatych się nie martwię - mówi Party.pl Magda Gessler.