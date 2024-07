Działalność blogerek i ich aktywność w show-biznesie sprawiła, że moda jest jeszcze bardziej obecna w telewizji. Producenci Polsat Cafe na fali popularności blogów postanowili sprowadzić do Polski format "Shopping Queen", a w roli prowadzącej najchętniej widzieliby jedną z popularnych blogerek. Przypomnijmy: Będzie nowe reality-show o modzie. Blogerki walczą o angaż

Wśród faworytek wymieniano trzy czołowe nazwiska - Maffashion, Jessikę Mercedes i Kasię Tusk. W sieci rozgorzała dyskusja, która z dziewczyn nadaje się do tej roli najlepiej, a internauci wymieniali się typami. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, z prowadzenia "Shopping Queen" zrezygnowała Julia Kuczyńska. Blogerka tłumaczy taką decyzję m.in. natłokiem innych zobowiązań zawodowych.

Odrzuciłam propozycję z uwagi na brak czasu i za dużo innych zajęć. Nie chcę też udawać specjalistki "modowej", gdyż to co robię sama, na moim blogu etc., to tylko i wyłącznie moje wyczucie estetyki i nie musi się wszystkim podobać. Nie kieruję się aż tak tym co powinno, a co nie powinno się nosić bo np. jest obecnie "hot" - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl Maffashion.