Społeczna akceptacja homoseksualistów w Polsce, choć daleka od ideału i zachodnich standardów, ma się coraz lepiej. Nie zmienia to jednak faktu, że na coming out wciąż decyduje się niewielki procent gejów i lesbijek, a w wyzwolonym wydawałoby się show-biznesie jest on na bardzo niskim poziomie. Przypomnijmy: "Znani ukryci geje się mnie boją. Tych nazwisk jest dużo"

Na salonach plotkuje się o orientacji znanych panów, a ostatnią "ofiarą" takich sugestii okazał się... Maciej Zakościelny. Tak przynajmniej twierdzi "Super Express", który sugeruje, że plotki iż aktor jest gejem wzięły się stąd, że mając 34 lata nie zdążył się jeszcze ustatkować i założyć rodziny. Przezorna redakcja gazety postanowiła zweryfikować te doniesienia i skontaktować się z mamą Macieja, która ogłosiła z przejęciem, że jej syn homoseksualistą na pewno nie jest.



Mój syn nie jest gejem. Olaboga! Przecież nie byłoby tyle dziewczyn! Nie, nie, nie! To jest cudowny człowiek - wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Lucyna Zakościelna.

Wyznanie mamy na łamach tabloidu położy kres pomówieniom?

