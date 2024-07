Temat ukrytych homoseksualistów w show-biznesie budzi ogromne emocje. Wszak osób, które ujawniły swoją orientację jest niewiele, a w kuluarach mówi się w tym kontekście o największych nazwiskach i bardzo znanych twarzach. Wszystko jednak wskazuje na to, że niewiele się w tej materii zmieni i prędko nie uświadczymy kolejnych coming outów. Przypomnijmy: Piróg o ukrytych gwiazdorach-gejach: "Prosili mnie, żebym..."

Jednym z pierwszych gwiazdorów, którzy przyznał się do homoseksualizmu, był Jacek Poniedziałek, który dziś otwarcie mówi o swojej orientacji. W najnowszym wywiadzie dla "Pride" twierdzi, że wśród aktorów, muzyków czy dziennikarzy jest bardzo wielu gejów, a większość z nich jest kreowana na ideał męskości. Sprawia to, że jeszcze trudniej jest im się ujawnić, bo wiązałoby się to z dużą medialną stratą, a być może nawet końcem kariery.



Pride: Wiemy, że tych gejów wśród dziennikarzy, aktorów czy znanych muzyków jest naprawdę dużo. Poniedziałek: Oj, tych nazwisk jest naprawdę sporo. Co ciekawe, spora część gejów żyjących w ukryciu jest kreowana na supermacho i stają się uosobieniem marzeń każdej kobiety o doskonałym mężczyźnie. Znani geje nie chcą naruszać takiego wizerunku, żeby na tym nie stracić. A w świecie polityków jest to niemal obsesją

Poniedziałek twierdzi też, że ma problem z budowaniem relacji z mężczyznami, którzy się nie ujawnili, gdyż boją się, że pokazanie się w jego towarzystwie może wzbudzić podejrzenia.



Towarzysko jest mi z tym dość ciężko. Mężczyźni homoseksualni, którzy żyją w ukryciu, boją się publicznie pokazywać w moim towarzystwie, obawiając się ujawnienia. Nie jest więc łatwo budować relacje, gdy ma się taką znaną pedalską mordę jak moja - przyznaje.

