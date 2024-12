Maciej Zakościelny to aktor, którego kariera od lat budzi duże zainteresowanie mediów i fanów. Jego rola w filmie "Tylko mnie kochaj" przyniosła mu ogromną popularność, ale także spowodowała wzrost zainteresowania jego życiem prywatnym. Teraz postanowił wyjawić całą prawdę nt. swojej orientacji seksualnej! Możecie być zaskoczeni.

Maciej Zakościelny o swojej orientacji

Maciej Zakościelny od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a ostatnio aktor wzbudzał jeszcze większe zainteresowanie fanów. To wszystko za sprawą udziału w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie aktor dotarł aż do finału. Echa udziału aktora w show jednak nie milkną.

Na platformie YouTube pojawił się wywiad Macieja Zakościelnego w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Panowie poruszyli m.in. temat życia prywatnego aktora, kwestię jego udziału w tanecznym show. Pojawiło się też pytanie na temat ... orientacji seksualnej aktora, który w końcu wyjawił całą prawdę. Zakościelny przyznał, że przez długi czas docierały do niego plotki, jakoby był gejem. Jak sam powiedział:

Mówili, że jestem gejem, nawet zacząłem się wtedy zastanawiać - wyjawił wprost Maciej.

W swojej wypowiedzi aktor zdecydowanie zaprzeczył plotkom dotyczącym jego orientacji seksualnej. Jak podkreślił, jest to dla niego zamknięty temat, który nigdy nie powinien stać się polem do publicznych spekulacji. Wyraził nadzieję, że jego słowa pomogą wyciszyć wszelkie nieprawdziwe informacje na ten temat. Komentarze fanów, które pojawiły się w mediach społecznościowych po publikacji wywiadu, były w większości wspierające. Wiele osób doceniło szczerość i otwartość Zakościelnego w tak osobistym temacie:

Widać, że mówi szczerze. Wspaniały artysta i człowiek, mega miło się go słucha.

Przyjemnie się słuchało, dobra rozmowa

Super człowiek!

Słowa Macieja Zakościelnego mogą być istotnym głosem w debacie na temat odpowiedzialności mediów i ochrony prywatności osób publicznych. Spekulacje, takie jak te, z którymi zmierzył się aktor, mogą mieć długotrwały wpływ na życie osobiste i zawodowe osób, których dotyczą. Maciej Zakościelny swoim wywiadem przypomniał, że każda osoba – niezależnie od statusu czy popularności – zasługuje na szacunek i prawo do prywatności. Podczas wywiadu Maciej odniósł się również do swojego rozstania z partnerką.

Warto zaznaczyć, że Maciej Zakościelny ma dwóch synów, a dodatkowo niedawno spekulowano o tym, co łączy go z tancerką Sarą Janicką, z którą tańczył podczas 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wówczas fani widzieli między nimi niemałą chemię i wydawać by się mogło, że skoro Maciej Zakościelny jest sam to może coś z tego wyjść. W ostatnim odcinku okazał się jednak, że Sara ma męża, więc spekulacje o ich rzekomej relacji romantycznej były nieprawdziwe.

Zobacz także: "To bardzo boli, ale nie było wyjścia". Maciej Zakościelny otworzył się ws. rozstania